Звёзды на катке: Миронов станцевал с Бабенко, а Дапкунайте похвасталась стройными ножками

Организаторы акции «Волшебный каток» как будто заранее созвонились с небесной канцелярией: субботним утром в Москве повалили крупные хлопья снега, и катание на Красной площади в окружении ёлок и гирлянд действительно получилось волшебным. Приветствовал гостей актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, который ради поддержки детей, нуждающихся в протезах, решился впервые встать на коньки.

Евгений Миронов ради поддержки детей, нуждающихся в протезах, решился впервые встать на конькиФото: Михаил ФРОЛОВ

- Все деньги, собранные сегодня от продажи билетов, пойдут на помощь детям с проблемами опорно-двигательного аппарата: они не могут ходить самостоятельно и нуждаются в протезах, - рассказал Народный артист. - Только за последние восемь месяцев благодаря нашему фонду «Жизнь в движении» на ноги встали 12 человек, это очень вдохновляет. Вы посмотрите - вот наш подопечный Саша, у которого нет обеих ног, сегодня вместе с нами стоит на коньках, разве это не удивительно? Пять лет назад мы создали фонд, а недавно под Москвой открыли центр, где детей осматривают, делают операции, проводят реабилитацию и адаптацию в обществе - все в одном месте, очень удобно.

- Сложно ли организовать такую акцию прямо на Красной площади? - поинтересовались журналисты.

- Если твой друг Куснирович, то несложно! - рассмеялся Миронов, намекая на помощь одного из самых богатых и влиятельных бизнесменов страны Михаила Куснировича.

Ингеборга ДапкунайтеФото: Михаил ФРОЛОВ

Для Евгения Миронова это уже второй большой благотворительный проект: в рамках фонда «Артист» он много лет поддерживает вышедших на пенсию актеров театра и кино. А самому Миронову, помогают, как всегда, друзья и коллеги. Так, в это утро в коньки переобулись актрисы Алена Бабенко, Ингеборга Дапкунайте и Инга Оболдина, а также легенды хоккея Александр Якушев, Виталий Прохоров и Алексей Яшин. Футболист Павел Погребняк привёл на каток жену Марию и троих сыновей, которые с удовольствием рассекали на льду. А Евгений Алдонин появился с супругой и двумя маленькими детьми, но без старшей дочери Веры от Юлии Началовой, которой не стало в марте прошлого года.

Главной звездой катка, безусловно, стала Ингеборга ДапкунайтеФото: Михаил ФРОЛОВ

Алена Бабенко, которая в отличие от Миронова уверенно чувствовала себя на катке, в какой-то момент подхватила актера за руки и даже исполнила с ним незамысловатый танец. Но главной звездой катка, безусловно, стала Ингеборга Дапкунайте. Актриса, которой на днях исполнится 57 (!), покорила гостей стройной фигурой в коротенькой курточке и обтягивающих леггинсах, а также широкой улыбкой и смелыми финтами. При этом Дапкунайте умудрялась вести прямой эфир на своей страничке в Инстаграме и делать селфи со всеми желающими. И лишь на личные темы общаться отказалась.

Семья ПогребнякФото: Михаил ФРОЛОВ

- Сегодня все пришли семьями, а где же ваш сын Алекс? - поинтересовалась «КП» у артистки.

- Извините, я об этом не говорю, - ответила Ингеборга с фирменным акцентом и моментально упорхнула.

Евгений Миронов устроил благотворительную акцию «Волшебный каток»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Появление первенца у 54-летней актрисы почти три года назад стало сюрпризом для всех ее поклонников. С отцом Алекса ресторатором Дмитрием Ямпольским звезда развелась, но эта тема, также как и вопросы о сыне, для неё табу. Лишь однажды Дапкунайте показала малыша в фильме для федерального канала.

- Я хотела, чтобы все его увидели и успокоились, - объяснила актриса. - Так и вышло. Больше нас с сыном никто не караулит.