Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча финала Суперкубка Испании по футболу
Пока все ждали возможного "Эль Класико" в финале Суперкубка Испании, свершилось мадридское дерби. Два топ-клуба Ла Лиги разыграют между собой один из главных трофеев страны на поле в Саудовской Аравии. "Атлетико" поспорит за победу с "Реалом" в матче на Суперкубок Испании в Джедде. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020.
Статистика личных встреч Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020
В матчах на Суперкубок Испании команды играли дважды. Это было в августе 2014 года. "Атлетико" сыграл вничью в гостях 1:1, а дома был сильнее 1:0 и взял трофей.
Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020
У "Реала" больше шансов на успех.
Прогноз на матч Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020
Фаворит поединка - мадридский "Реал".
Время начала матча Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020
Матч Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020 года в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020
Прямую видеотрансляцию матча Реал Мадрид - Атлетико можно посмотреть 12 января и начнется в 21:00 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020
Трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 21:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU