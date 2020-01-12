Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча финала Суперкубка Испании по футболу

Пока все ждали возможного "Эль Класико" в финале Суперкубка Испании, свершилось мадридское дерби. Два топ-клуба Ла Лиги разыграют между собой один из главных трофеев страны на поле в Саудовской Аравии. "Атлетико" поспорит за победу с "Реалом" в матче на Суперкубок Испании в Джедде. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020.

Статистика личных встреч Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020

В матчах на Суперкубок Испании команды играли дважды. Это было в августе 2014 года. "Атлетико" сыграл вничью в гостях 1:1, а дома был сильнее 1:0 и взял трофей.

Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020

У "Реала" больше шансов на успех.

Прогноз на матч Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020

Фаворит поединка - мадридский "Реал".

Время начала матча Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020

Матч Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020 года в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020

Прямую видеотрансляцию матча Реал Мадрид - Атлетико можно посмотреть 12 января и начнется в 21:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020

Трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 21:00 по московскому времени.