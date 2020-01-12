После конфликта с таксистом Мария Погребняк обратится в полицию из-за угроз

Супруга экс-нападающего сборной России Павла Погребняка пожаловалась, что после конфликта с таксистом в соцсетях ей стали поступать угрозы. Марии Погребняк пишут, что «дело дойдет до Рамзана Кадырова», «все мусульмане против тебя», «как Малахов будешь просить прощения».

- Поступают прямые угрозы нашей семьей, прикрываясь Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, - написала в соцсетях Мария Погребняк.

Юрист Марии Погребняк рассказал «Комсомольской правде», что после угроз они намерены написать заявление в полицию, чтобы людей под закрытыми аккаунтами нашли и заставили отвечать за свои слова.

- Мы будем писать заявление в полицию. Мария обеспокоена, что неизвестные пишут ей такие сообщения. Тем более, что сам конфликт с таксистом исчерпан, - рассказал юрист Максим Суров.

Как оказалось, таксист сам звонил Марии и принес ей извинения. Сейчас же Мария Погребняк пытается объяснить и другим обидчикам, что у нее «были разборки с отдельным водителем, а не с народом». И попросила посторонних людей не вмешиваться.

Напомним, что три дня назад Мария Погребняк пожаловалась, что водитель выставил ее из такси. Мужчина родом из Киргизии сказал, что не поедет через шлагбаум. Он стал выражаться нецензурно, угрожать, что его дружки приедут и разберутся с ней. А потом выставил пакеты, сумку и саму Марию из авто.

Сама же Мария настаивала, чтобы водитель довез ее до ресторана на Кутузовском проспекте (туда, куда изначально и заказывала машину классом «комфорт»), однако водитель сказал идти в ресторан пешком.

- Почему я не поехала к участницам марафона, чтобы вручить им подарки, на своем автомобиле? Потому что знала, что не смогу припарковаться возле ресторана. Идти мне больно – я сейчас стараюсь практически не ходить пешком. Я получила в Дубай травму – повредила копчик и ногу. Мы с ребенком перевернулись, когда катались на водном мотоцикле. Именно поэтому я просила подвезти меня ко входу ресторана, однако мы приехали к задней стороне дома, - рассказала Мария Погребняк.

Мария получила травму во время отдыхаФото: Instagram.com

В первые дни, когда информация просочилась в СМИ, некоторые люди обвинили Марию во вредности, мол, нужно было сразу ставить точную геолокацию. Однако женщина настаивала, что указала точный адрес ресторана и хотела приехать именно туда.

Столичные блогеры уже провели собственное расследование, проехав по той самой дороге в ресторан. И доехать, в отличие от киргизского таксиста, сумели. Потому что прочли возле шлагбаума табличку «въезд 150 рублей, но стоянка первые 20 минут бесплатно».

- Можно было проехать прямо по Кутузовскому проспекту и не только – подъехать к ресторану можно несколькими путями. Есть платный въезд – 150 рублей, но первые 20 минут бесплатно (если ты умеешь читать по-русски). По сути, за девушкой приехал неопытный водитель, который ввел адрес в навигатор и привез ее не туда, - рассказал Станислав в блоге «Все о жизни таксистов».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.kp.ru/video/embed/753599" frameborder="0"></iframe> Марию Погребняк выгнали из такси.

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