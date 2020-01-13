Чай, кроссовки и страйкбол: «Яндекс» выяснил, что покупали россияне в новогодние праздники

В первые дни нового года жители России активно занимались онлайн-шопингом. Специалисты «Яндекса» проанализировали запросы пользователей и выяснили, что россияне покупали в длинные новогодние праздники – с 1 по 8 января, сравнили с тем же периодом в прошлом году.

Судя по количеству потраченных нами в интернет-магазинах денег, самыми популярными товарами в эти дни были одежда, обувь, косметика, товары для дома, электроника, бытовая техника, товары для хобби, книги, автотовары, продукты и спортинвентарь. Однако по сравнению с прошлогодними январскими каникулами, в этом году на большинство из таких покупок россияне тратили меньше, чем в январе 2019-го. А вот на товары для дома и хобби, а также на еду – в среднем за один раз больше на целую треть.

Аналитики «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркета» поделились результатами своего совместного исследования с «КП». Изучив платежи через «Яндекс.Кассу» на онлайн-площадках и данные о переходах с «Яндекс.Маркета» на сайты магазинов, они пришли к выводу, что самым высоким спросом у российских покупателей в новогодние каникулы пользовались мобильные телефоны, аксессуары для телефонов, отделочные материалы, телевизоры и стройматериалы.

Кроссовки в топе

По данным специалистов двух популярных сервисов «Яндекса», в первые дни нового года пользователи тратили в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров в среднем по 956 рублей — на 3% меньше, чем в первых числах 2019 года.

Причем самым большим спросом пользовались кеды и кроссовки — таких запросов на «Яндекс.Маркете» было на 63% больше, чем остальных.

Средний чек за косметику и парфюмерию тоже сократился на 3% и составил 3303 рубля.

Сад и дом

На товары для дома и сада во время праздников покупатели тратили в среднем по 4973 рубля. Как ни странно, в начале января сильнее всего вырос интерес россиян к рассаде, саженцам, и кустарникам — количество переходов с «Яндекс.Маркета» на сайты с такими товарами увеличилось в 2,7 раза. Средний чек за цветы и другие растения подрос всего на 2% — до 2804 рублей.

Кроме того, в новогодние каникулы повышенным спросом у наших сограждан пользовались товары для строительства и ремонта. Например, дверные пороги и накладки для них на «Яндекс.Маркете» искали в два раза чаще, чем год назад, пневмоинструментами интересовались на 83% чаще, электрикой — на 60%.

Книги и страйкбол

Спрос пользователей «Яндекс.Маркета» на книги по сравнению с прошлогодними каникулами вырос почти в два раза, но денег на чтиво россияне стали тратить меньше, в среднем по 243 рубля. А вот на свои хобби и увлечения в новогодние праздники россияне платили больше на 22%, средний чек за такие товары увеличился до 2689 рублей.

Заметно выросла популярность различного снаряжения для игры в страйкбол — на 66%. Средний чек за оплаченные через «Яндекс.Кассу» игровые товары в праздничный период составил 496 рублей (на 3% ниже, чем годом ранее).

Также в эти новогодние праздники пользователи активно интересовались товарами для взрослых — спрос на «Яндекс.Маркете» увеличился на 54% по сравнению с январем 2019 года.

Чай — продукт №1

Продукты для нынешнего новогоднего и рождественского застолья россияне тоже стали чаще покупать в интернет-магазинах: в первых числах января 2020 года средний чек по сравнению с прошлогодними зимними праздниками вырос на 46% и составил 1995 рублей.

Причем чаще всего пользователи «Яндекс.Маркета» искали чай — спрос на него увеличился на 52%.

Выросли также средние платежи за еду с доставкой из кафе быстрого питания (на 55%) и ресторанов (33%).

Телевизоры и смартфоны

В онлайн-магазинах бытовой техники жители России расходовали на 8% меньше, чем в начале января 2019 года — в среднем по 2817 рублей. Активнее всего на «Яндекс.Маркете» граждане интересовались телевизорами.

Средний чек российских покупателей за электронику составил 3223 рубля — это на 15% меньше, чем в первые дни прошлого года. В этой категории самыми популярными товарами сервиса стали мобильные телефоны и аксессуары для смартфонов.

Кино, театры, игры

Однако не стоит думать, что в первые дни нового года люди развлекались только телепередачами и онлайн-шопингом – пользователи стали больше тратить на билеты в кино, театры, музеи и на концерты. Средний платеж в этой категории по сравнению с прошлым годом вырос на 8% — до 2105 рублей.

Кроме того, как отмечают в «Яндекс.Кассе», средний чек за онлайн-игры в новогодние каникулы составил 533 рубля.