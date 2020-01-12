Фитнес-модель наоборот: cпортсменка потратила шесть лет, чтобы стать полной

Блогер из Австралии Кейт Райтер потратила целых шесть лет, чтобы превратить свое тело – в «тело своей мечты». Помогли ей в этом не штанги и отварные брокколи, а гамбургеры и картошка фри на ночь, потому то мечта Кейт по сути - тайное желание всех женщин, есть сколько захочешь и не переживать из-за фигуры. Это и обеспечило ей растущее с каждым годом число подписчиков в Инстаграм.

Начала свою трансформацию австралийка в 2014 году. Тогда ее блог был посвящен фитнесу. Кейт рассказывала, какие упражнения выполняет в зале, что ест и сколько. Чтобы добиться еще меньших цифр на весах, она перешла на кроссфит и сбросила 10 килограммов, а потом поняла, что ей надоело ежедневно считать калории и Кейт начала есть.

За шесть лет она сменили не один размер одежды в большую сторону. При этом говорит, что стала намного увереннее в себе.

dedikated_lifestyle Фитнес-модель из Австралии

- Когда ты теряешь вес - это не означает, что жизнь внезапно станет лучше,- написала модель в Инстаграм. - Мне так трудно смотреть на старые фотографии и помнить, что я была той девушкой.

Себя до «просветления» Кейт называет одержимой. Она по несколько раз в день вставала на весы и ставила тренажерный зал превыше всего, предпочитая штанги семье и друзьям. Страх поправиться мешал ей чувствовать себя уверенно.

- Помните, что иногда прибавка в весе - это просто побочный эффект от того, что вы живете своей лучшей жизнью, и что «здоровый» выглядит по-разному на каждом теле, - считает девушка.

dedikated_lifestyle Модель показала, как поправилась за шесть лет

Кейт не стесняется своего «нового» тела и позирует на фото в соцсетях в купальниках и нижнем белье. Ее позиция пришлась по душе многим пользователям и даже рекламодателям – девушку приглашают в качестве модели на фотосъемки.

- Никогда не позволяйте своему весу определять свою ценность, потому что вы намного больше, чем число,- считает Кейт Райтер.