2020-01-12T10:51:09+03:00
В мире

Фитнес-модель наоборот: cпортсменка потратила шесть лет, чтобы стать полной

Кейт Райтер призналась, что была одержима диетами и спортзалом, но стройное тело не сделало ее уверенной в себе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Модель начала свою трансформацию с 2014 годаМодель начала свою трансформацию с 2014 годаФото: Instagram.com
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Блогер из Австралии Кейт Райтер потратила целых шесть лет, чтобы превратить свое тело – в «тело своей мечты». Помогли ей в этом не штанги и отварные брокколи, а гамбургеры и картошка фри на ночь, потому то мечта Кейт по сути - тайное желание всех женщин, есть сколько захочешь и не переживать из-за фигуры. Это и обеспечило ей растущее с каждым годом число подписчиков в Инстаграм.

Начала свою трансформацию австралийка в 2014 году. Тогда ее блог был посвящен фитнесу. Кейт рассказывала, какие упражнения выполняет в зале, что ест и сколько. Чтобы добиться еще меньших цифр на весах, она перешла на кроссфит и сбросила 10 килограммов, а потом поняла, что ей надоело ежедневно считать калории и Кейт начала есть.

За шесть лет она сменили не один размер одежды в большую сторону. При этом говорит, что стала намного увереннее в себе.

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Фитнес-модель из Австралии
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- Когда ты теряешь вес - это не означает, что жизнь внезапно станет лучше,- написала модель в Инстаграм. - Мне так трудно смотреть на старые фотографии и помнить, что я была той девушкой.

Себя до «просветления» Кейт называет одержимой. Она по несколько раз в день вставала на весы и ставила тренажерный зал превыше всего, предпочитая штанги семье и друзьям. Страх поправиться мешал ей чувствовать себя уверенно.

- Помните, что иногда прибавка в весе - это просто побочный эффект от того, что вы живете своей лучшей жизнью, и что «здоровый» выглядит по-разному на каждом теле, - считает девушка.

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Модель показала, как поправилась за шесть лет
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Кейт не стесняется своего «нового» тела и позирует на фото в соцсетях в купальниках и нижнем белье. Ее позиция пришлась по душе многим пользователям и даже рекламодателям – девушку приглашают в качестве модели на фотосъемки.

- Никогда не позволяйте своему весу определять свою ценность, потому что вы намного больше, чем число,- считает Кейт Райтер.

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Блогер откровенно рассказала о наборе веса
9406 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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