2020-01-12T13:01:29+03:00
Спорт

Российская шахматистка сравняла счет в матче за звание чемпионки мира

21-летняя Александра Горячкина спорит за мировую шахматную корону с китаянкой Цзю Вэньцзюнь
Сергей КИРИЛЛОВ
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Первые три партии завершились вничью. В четвертой победила Вэньцзюнь. А в пятой Горячкина нанесла ответный ударПервые три партии завершились вничью. В четвертой победила Вэньцзюнь. А в пятой Горячкина нанесла ответный ударФото: предоставлено организаторами
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В Шанхае проходит матч за шахматную корону среди женщин, в котором встречаются действующая чемпионка мира китаянка Цзю Вэньцзюнь и 21-летняя претендентка Александра Горячкина.

Первые три партии завершились вничью. В четвертой победила Вэньцзюнь. А в пятой Горячкина нанесла ответный удар. Александра провела партию в агрессивном стиле и соперница сдалась на 51-м ходе.

Завтра соперницы перебираются во Владивосток, где с 16 по 24 января состоятся еще шесть партий. В случае равенства очков победитель будет выявлен на тай-брейке. Призовой фонд этого матча составляет 500 тыс евро.

В воскресенье в Шанхае состоялась шестая партия матча, символический первый ход в которой сделал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

- Мне кажется, что матч с точки зрения шахмат проходит на очень высоком уровне. Шанхай — один из ведущих мировых городов, и здесь в Китае интерес достаточно большой, по крайней мере по тому, сколько китайских любителей шахмат смотрят трансляции. Важно, что матч проходит в двух местах и является еще одним символом нашего партнерства с Китаем, а для IDE важно, что обе огромные страны продолжают поддерживать шахматы, - приводит ТАСС слова Дворковича.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Двукратная чемпионка России (2015, 2017) 21-летняя Александра Горячкина родилась в Орске, Оренбургской области, сейчас выступает за Салехард. Побороться за шахматную корону ей удалось после того, как она победила на турнире претенденток весной 2019 года.

Ее 28-летняя соперница Цзюй Вэньцзюнь вмае 2018 года она отобрала шахматную корону у своей соотечественницы Тань Чжунъи. Осенью 2018 года, Цзюй Вэньцзюнь, одолев в финале нокаут-турнира россиянку Екатерину Лагно, выиграла чемпионат мира и сохранила титул.

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Контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Шахматисткам запрещено предлагать друг другу ничью ранее 40-го хода (за исключением трехкратного повторения ходов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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