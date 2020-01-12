2020-01-12T14:28:48+03:00
Спорт

Илья Ковальчук забросил первую шайбу за новый клуб

Он отличился впервые за "Монреаль" в поединке против "Оттавы"
Сергей КИРИЛЛОВ
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Ковальчук в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ догнал Павла БуреКовальчук в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ догнал Павла БуреФото: REUTERS
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Илья Ковальчук, которого еще осенью, казалось, отправили на пенсию (от него отказались в «Лос Анджелес Кингз»), вновь в деле. 36-летний российский хоккеист после Нового года перешел в «Монреаль Канадиенс» и сразу заиграл как и в молодые годы. В матче с «Оттавой» (2:1) Кови забросил решающую шайбу в овертайме, благодаря чему «Монреаль» прервал серию из восьми поражений.

Любопытно, что после этого гола Ковальчук в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ догнал Павла Буре — теперь у них по счету по 437 шайб. Впереди только капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (684), Сергей Фёдоров (483) и Александр Могильный (473).

Но у Ковальчука есть шанс пополнить свой счет. У Ильи подписан контракт до конца сезона, но если будет ясно, что «Монреаль» не попадает в плей-офф, то его могут обменять в другой клуб. Но и у «Канадиенс» шансы зацепится за кубок Стэнли еще есть. Команда сейчас идет в середине третьего десятка, но впереди ещё 35 матчей, а отставание от зоны плей-офф —всего пять побед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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