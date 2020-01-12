Россиянин Андрей Рублев победил на теннисном турнире в Дохе

Интересно, что за четыре матча в Катаре наш теннисист не проиграл ни одного сета, а в финале победил француза Корантена Муте, который перед этим прошел Милоша Раонича, Фернандо Вердаско и Стэна Вавринку.

После этого успеха Андрей Рублев попал в двадцатку сильнейших и теперь в ТОП-20 сразу три российских теннисиста — Даниил Медведев (4-й), Карен Хачанов (16-й) и Рублев (19-й). Такого не было уже 15 лет, когда в 2005 году Марат Сафин был на 4-м месте в мировом рейтинге, Николай Давыденко - на 15-м, а Михаил Южный - на 19-м.

Любопытно, что перед этим Рублев не попал в команду на Кубок ATP, куда поехали Даниил Медведев и Карен Хачанов. Наши ребята начинали неплохо, но в полуфинале все три встречи проиграли. Правда, Новаку Джоковичу понадобилось четыре сета, чтобы пробить Медведева.

Теперь теннисисты перебираются поближе к Мельбурну, где через неделю стартует первый турнир Большого шлема в этом году - Australian Open.