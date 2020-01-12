Новым руководителем Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова стал Геннадий Дмитряк

Геннадий Дмитряк стал новым руководителем Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова. Отмечается, что смена худрука произошла после официального обращения всего коллектива, который указал на многочисленные нарушения со стороны руководства.

Представление коллективу хора нового руководителя состоится 14 января 2020 года. Дмитряк был назначен на этот пост 31 декабря 2019 года .

Скандальная ситуация вокруг руководства сложилась в «выдающемся, великом коллективе с богатейшей историей» в результате непрофессиональных действий руководства.

Позже по результатам проведенной Министерством культуры РФ проверки было принято решение о досрочном расторжении контракта с художественным руководителем хора Евгением Волковым.

Уточняется, что в ближайшее время Геннадий Дмитряк представит концепцию дальнейшего развития Хора имени Свешникова.

Напомним, Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова был создан в 1936 году. Основу репертуара хора составляют классические и современные произведения хоровой музыки.