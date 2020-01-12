2020-01-12T22:03:08+03:00
Общество

Новым руководителем Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова стал Геннадий Дмитряк

Смена худрука произошла после обращения всего коллектива, который указал на многочисленные нарушения со стороны руководства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Геннадий Дмитряк. Фото: пресс-служба Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. ЮрловаГеннадий Дмитряк. Фото: пресс-служба Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова
Изменить размер текста:

Геннадий Дмитряк стал новым руководителем Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова. Отмечается, что смена худрука произошла после официального обращения всего коллектива, который указал на многочисленные нарушения со стороны руководства.

Представление коллективу хора нового руководителя состоится 14 января 2020 года. Дмитряк был назначен на этот пост 31 декабря 2019 года .

Скандальная ситуация вокруг руководства сложилась в «выдающемся, великом коллективе с богатейшей историей» в результате непрофессиональных действий руководства.

Позже по результатам проведенной Министерством культуры РФ проверки было принято решение о досрочном расторжении контракта с художественным руководителем хора Евгением Волковым.

Уточняется, что в ближайшее время Геннадий Дмитряк представит концепцию дальнейшего развития Хора имени Свешникова.

Напомним, Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова был создан в 1936 году. Основу репертуара хора составляют классические и современные произведения хоровой музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Новости 24
В Новой Москве обрушилось здание горящего склада
Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военнослужащими на севере Ирака
Вашингтон заявил о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий
Следственный комитет установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Трамп призвал иранские власти не убивать протестующих
В Белом доме рассказали, при каких условиях США выведет войска из Ирака
Президент Чехии призвал не переносить монумент Коневу и не ставить памятник власовцам в Праге
Кремль: Путин и Макрон по телефону обсудили ливийскую проблематику
В Индии самолет совершил вынужденную посадку из-за женщины, которая грозила взорвать судно
В Риме запретили продавать сувениры и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей
"Пригласите, он приедет": Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск
В немецком Дортмунде эвакуируют тысячи местных жителей из-за бомб времен Второй мировой войны
"Я прекрасно себя чувствую!": Галина Польских опровергла сообщения о своей госпитализации