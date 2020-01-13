«Американская дубинушка», ухарь-купец, блогер Альфредо и Виолетта, выбор спиртных напитков для подарка, трюфели «Президент» и «Ильич», вражеская вылазка в Урюпинске

Строго рассуждая, начиная с 25 декабря и вплоть до 19 января на земле должен царить мир и в человецех благоволенье. С 25 декабря по 6 января продолжаются григорианские Святки, а как только они кончаются и на Западе отмечают День трех королей, наступают Святки юлианские. Будь западные и восточные христиане истинно благочестивы, все это время они должны быть веселы и пьяны, оставляя всякое политическое попечение.

ЭЙ, ЖАХНЕМ?

Но это в идеале, на практике же властолюбие не оставляет державных вождей даже в эти святые дни. Сперва президент США Трамп наложил руки на персидского генерала Сулеймани с помощью управляемой адской машины, затем персы ударили ракетами по американским военным базам в Ираке. Все ожидали, что ответ Трампа будет ужасен или же он по крайней мере - как это делали его предшественники - исполнит в телеэфире «Американскую дубинушку»:

Эй, жахнем!

Эй, жахнем!

Еще разик, еще да раз!

Генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января.Фото: REUTERS

Заявление Дональда Трампа в ответ на иранскую атаку баз США в Ираке.

Однако с американским президентом - в точном соответствии с канонами святочного рассказа - произошло чудесное преображение. О персидской атаке он отозвался кротко и даже никуда не жахнул. Тем временем приближенный Трампа замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл сообщил, что и Россия отныне не враг и не угроза, а только конкурент - точь-в-точь, как осенью 1812 г. Наполеон писал Александру I: «Я веду конкуренцию с Вашим Величеством без всякого ожесточения». В довершение святочных чудес президент США сообщил: «Мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю поладить с Россией, после того как охота на ведьм закончилась».

Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке..

Обещание торговать с Россией ладком да порядком приятно контрастирует с действующими «санкциями из ада», призванными максимально затруднить - если не вовсе уничтожить - торговый оборот между державами. Очевидно, Трамп, как святой подвижник, намерен загонять дьявола в ад. Впору писать оптимистическую комедию «Хитроумный Дональд, или Плоды разрядки», завершающуюся строками:

Простим угрюмство - разве это

Сокрытый двигатель его?

Он весь - дитя добра и света,

Он весь - свободы торжество!

Прощаться с генералом Сулеймани пришли тысячи иранцев.Фото: REUTERS

БЕЗЛОШАДНЫЕ ХОЛОПЫ

Другое дитя добра и света - В. В. Жириновский также решил облагодетельствовать публику. В сочельник он на Красной площади в образе ухаря-купца раздавал народу чебуреки, а также рублевую наличность, приговаривая: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы». Жанр для Владимира Вольфовича не новый:

Вздумал купец лошадей напоить,

Вздумал деревню гульбой удивить…

Лидер ЛДПР подпевает, свистит,

Оземь ногой молодецки стучит.

zhirinovskiy Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел! #Ярмарка #ВВЖ #ЛДПР #КраснаяПлощадь #Жириновский #ЯрмаркаГум #НовыйГод

Думские коллеги, однако, решили, что это уже чересчур или, говоря дипломатическим языком, В. В. Жириновский нарушил красную линию, и после старого Нового года в Думе будут разбирать его персональное дело. Впрочем, ухарь-купец не унывает, поясняя суть своих слов: «А то им не нравится слово «холопы, крепостные». Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные». Здесь, очевидно, имеется в виду лозунг ЛДПР «Мы за бедных, мы за русских». А также за безлошадных. Бедный и русский В. В. Жириновский оказывал посильную помощь другим бедным и русским - и за что же его прорабатывать на партсобрании?

КАВКАЗСКИЙ ТАНЕЦ С КУПЮРАМИ

В сочельник известный волгоградский киберактивист также оказывал своей аудитории помощь, разбросав возле торгово-развлекательного центра 200 тыс. рублей. Поскольку он зовется Альфредо Аудиторе, источником его вдохновения, вероятно, была опера «Травиата», в III акте которой Альфредо Жермон в ходе выяснения отношений с Виолеттой поет:

Я честь восстановляю

И плату ей вручаю,

При всех плачу я ей! -

после чего швыряет в заблудшее, но милое созданье пуком ассигнаций.

Правда, тут есть некоторая несообразность, ибо средства для швыряния Альфредо в том же III акте приобретает игрой в карты, где ставкой являются золотые монеты:

Сто луидоров направо! -

Столько же я налево,

а через пять минут швыряется уже бумажными деньгами. То ли такова оперная условность, то ли Альфредо успел сбегать в обменный пункт. Тут, очевидно, гуманность либреттиста, ибо запускать в даму тяжелыми золотыми кругляшами травмоопасно.

Сын представителя Кадырова в Волгоградской области готовится кинуть в толпу 200 тысяч рублей.

Некоторую дополнительную пикантность ситуации придает то обстоятельство, что в миру Альфредо Аудиторе носит имя Мухаммед Носаев и является сыном заместителя представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области Тамерлана Носаева. Ответа на вопрос, за какими дипломатическими надобностями в Волгограде открыто посольство Чечни, нет, зато отец благодетеля объяснил щедрость своего отпрыска просто: дескать, сын хотел, чтобы его подписчики купили себе подарки. Да и вообще, подумаешь, 200 тысяч, мелочь какая...

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНДИТЕРКА

Сделать даме подарки и при этом ее не обидеть вообще сложно. К 50-летию эстонской фрау президентин Керсти Кальюлайд русский посол в Таллине прислал ей букет цветов, конфекты и бутылку шипучего вина Krim-Sekt. Кальюлайд цветы и конфекты приняла, а бутылку отослала взад. Очевидно, в эстонской службе протокола решили, что, приняв крымскую шипучку, Эстонская Республика de facto признает, что Крым наш.

Между тем faux pas легко было избежать, если бы посол подарил к юбилею не Krim-Sekt, а русское хлебное вино. Можно было бы даже сделать напоминающий о временах СССР ретроподарок в виде бутылки «Экстры» или «Коленвала».

Президент Эстонии Керсти КальюлайдФото: REUTERS

Хотя даже такой непорочный подарок, как конфеты, может вызвать нарекания. В новогоднем наборе, вручаемом малюткам г. Омска, были обнаружены конфеты «Президент» с изображением В. В. Путина на фантике. Сам по себе портрет не грех, но бдительные киберактивисты установили, что в состав трюфельной конфеты входят водка и перец чили. В чем и сами кондитеры признаются: «В трюфеле отражены определяющие черты главы государства. Самообладание, спокойствие и харизматичность выражены теплой нотой имбиря в бархатной трюфельной начинке, беспристрастность, непредсказуемость и остроумие - в раскрывающейся остроте перца чили».

Тут, правда, проблема в дозировке ингредиентов. Что до водки, то малое количество крепких напитков всегда предусматривается рецептурой как стабилизатор. В пирожных «картошка» обязательно присутствует коньяк, но в таких количествах, что пьянства от «картошки» не происходит. Этой особенностью кондитерской технологии объясняется то, что конфетный фабрикант добавляет водку во все трюфельные изделия. Не только трюфели «Президент», но даже и трюфели «Ильич» наряду с мадагаскарской ванилью стабилизируются водкой.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

ЧЕЙ ПОРТРЕТ ВАЖНЕЕ

Но киберактивисты помнят завет «Вечная бдительность - цена свободы». И не только киберактивисты, но и провинциальные начальники. Некогда Урюпинск был символом несмущаемого спокойствия. Преподаватель научного коммунизма, открыв в ходе экзамена, что студент не знает имен ни Маркса, ни Ленина и ему даже неведомо, что такое КПСС, спрашивает: «Да откуда вы такой?» Получив ответ: «Из Урюпинска», преподаватель нервно курит у окна и говорит сам себе: «Бросить бы все - и в Урюпинск».

Но это было и прошло. Теперь же глава администрации Урюпинска Ю. Н. Хорошеньков покушался уволить главного редактора «Урюпинской правды» О. М. Шушлебину (впрочем, неудачно) за допущенную ею грубую политическую ошибку. Первая полоса газеты была сверстана таким образом, что портрет местного депутата был помещен вверху, а портрет депутата федерального - внизу.

Казус интересный и даже уникальный. Известны ошибки в наборе - «тов. Сралин», «Верховный гавнокомандующий», - которые приводили к самым прискорбным последствиям для редакционного коллектива. Но были ли случаи репрессий за то, что портрет председателя сельсовета тов. Пупкина был в центре полосы, а портрет тов. Сталина в подвале, это даже просветительскому обществу «Мемориал» неизвестно.