Он снимал угол в любовном треугольнике
- Ну ты и жирная! - сказал муж за завтраком, глядя на болонку.
Но остановить сковородку, летящую ему в голову, уже было невозможно.
* * *
- Твоей бабке сколько лет?
- Точно не знаю, но когда в прошлом году на ее день рождения на торте зажгли все свечи - гости попадали в обморок от жары.
* * *
Депутаты Госдумы предложили запретить курить на кухнях коммуналок.
Я не понял: то, что люди до сих пор живут в коммуналках, депутатам как-то по барабану?!
* * *
То есть вы спилили деревья, сделали из них бумагу, свернули в рулоны, засунули в банкомат и предлагаете мне не печатать чек, дабы сберечь природу?!
* * *
- Ты в последнее время сильно изменился.
- Изменилась.
- Даже так?!
* * *
А вы тоже замечали, что, когда в супермаркете проходишь мимо касс без покупок, в голове: «Веди себя естественно, ты ничего не украл»?
* * *
- Доктор, моя жена говорит, что полезно есть сырую пищу!
- Моя тоже не любит готовить!
* * *
Стоматолог - пациенту:
- Зуб я вам удалил, два часа не ешьте.
- Да я после ваших цен полмесяца жрать не буду!
* * *
Следуя принципу «Самое лучшее - детям!», продавец ночного ларька продавал подросткам только качественную водку и никогда - паленую.
* * *
Чем выше статус приглашенного на торжество, тем дешевле его подарок.
* * *
- Да кто мы такие, чтобы противостоять силам природы?! Так, пылинки на окраине Вселенной...
- Петрович, ну хорош уже! Бери лопату и убирай снег!
ИСТОЧНИК KP.RU