Он снимал угол в любовном треугольнике

- Ну ты и жирная! - сказал муж за завтраком, глядя на болонку.

Но остановить сковородку, летящую ему в голову, уже было невозможно.

* * *

- Твоей бабке сколько лет?

- Точно не знаю, но когда в прошлом году на ее день рождения на торте зажгли все свечи - гости попадали в обморок от жары.

* * *

Депутаты Госдумы предложили запретить курить на кухнях коммуналок.

Я не понял: то, что люди до сих пор живут в коммуналках, депутатам как-то по барабану?!

* * *

То есть вы спилили деревья, сделали из них бумагу, свернули в рулоны, засунули в банкомат и предлагаете мне не печатать чек, дабы сберечь природу?!

* * *

- Ты в последнее время сильно изменился.

- Изменилась.

- Даже так?!

* * *

А вы тоже замечали, что, когда в супермаркете проходишь мимо касс без покупок, в голове: «Веди себя естественно, ты ничего не украл»?

* * *

- Доктор, моя жена говорит, что полезно есть сырую пищу!

- Моя тоже не любит готовить!

* * *

Стоматолог - пациенту:

- Зуб я вам удалил, два часа не ешьте.

- Да я после ваших цен полмесяца жрать не буду!

* * *

Следуя принципу «Самое лучшее - детям!», продавец ночного ларька продавал подросткам только качественную водку и никогда - паленую.

* * *

Чем выше статус приглашенного на торжество, тем дешевле его подарок.

* * *

- Да кто мы такие, чтобы противостоять силам природы?! Так, пылинки на окраине Вселенной...

- Петрович, ну хорош уже! Бери лопату и убирай снег!