Ляйсан Утяшева назвала 5 проверенных способов похудеть после новогодних застолий

Ляйсан Утяшева – обладательница безупречной фигуры, при этом гимнастка очень вкусно готовит и обожает семейные застолья. В Инстаграме спортсменка поделилась своими собственными проверенными секретами стройности после новогодних излишеств. Ляйсан назвала пять способов похудеть после праздничного переедания – они достаточно простые, но отлично работают.

- Этот пост для тех, кто уже наотмечался и приходит в себя, - написала Утяшева на своей страничке. - Каникулы — отличное время для перезагрузки и формирования новых пищевых привычек без стресса! Особенно после безудержного новогоднего хулиганства. Делюсь тем, что помогает мне не набрать вес в каникулы и плавно вернуться в рабочий режим:

- По чуть-чуть уменьшаю порции до половины;

- Если вы ещё не отказались от мучного, то самое время!

- Обратите внимание на сладкое. Сахар предлагаю поменять на полезный: фрукты, сухофрукты, пастила;

- Добавляю смузи из имбиря с сельдереем! (про их пользу писала в 2019);

- Перед едой за 30 минут пью воду.

liasanutiasheva Этот пост для тех, кто уже наотмечался и приходит в себя

В качестве примера спортсменка привела свой собственный ежедневный рацион. В основном ее меню состоит из овощей – отварных, тушеных или приготовленных на пару. Вместо мяса гимнастка ест рыбу или креветки.

- Мое меню, начиная с 4 января:

- гречка, черный рис, кус - кус, киноа, булгур;

- овощные супы, отварной кабачок, морковь ,брокколи, спаржа;

- рыба/креветки;

- полпорции сырых овощей. И зелень, много зелени;

- фрукты: манго, яблоки, папайя, грейпфруты, мандарины, апельсины, гранат, киви, хурма, ягоды.

Ляйсан начала строго следить за своим рационом после того, как она набрала 39 килограммов. В 20 лет из-за травмы Утяшева попрощалась со спортивной карьерой и моментально начала прибавлять в весе. Гимнастка переживала депрессию и заедала ее.

- Я лежала дома на диване, жалела себя, ела все подряд и смотрела фильмы – что же я там в жизни пропустила? – рассказывала Утяшева в интервью телеведущей Лауре Джугелии . - В итоге, когда мне позвонила Ирина Александровна Винер и сказала: «Мась, здесь чемпионов чествовать будут, ты давай, приходи», я ответила: «Ирина Александровна, вам лучше это не видеть. Я разъелась так, что в мамины штаны не влажу». А мамины штаны – это размер L. 39 килограммов лишнего веса! Ирина Александровна говорит: «Так, завтра – ко мне!». Когда она меня увидела, то сказала: «Ты что с собой сделала? Тебе нельзя быть толстой! У тебя сразу морда становится как сковородка!».

liasanutiasheva и долгожданная предновогодняя рубрика #готовимвместе

С тех пор Ляйсан придерживается правильного питания и тренируется в спортзале. Гимнастке удалось подружить со спортом и своего мужа – шоумена Павла Волю. На ютуб-канале резидента Comedy Club она рассказывает о секретах похудения и дает советы всем желающим привести свое тело в порядок.