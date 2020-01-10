Крепости, дворцы и купание в ледяной реке: в Китае открылся крупнейший фестиваль снега и льда

Всемирный фестиваль ледяных и снежных скульптур начался на северо-востоке Китая.

Открытие ежегодного фестиваля в Харбине прошло 5 января, хотя начался он ещё 24 декабря, а продлится до 20 февраля. На церемонии открытия организаторы показали шоу с ледяными фонарями, фейерверками, экспозицией ледяных и снежных скульптур. В программе фестиваля также есть купание в проруби, лыжи, коньки, рыбалка и свадьбы.

Прошедшие карнавалы были посвящены празднованию Рождества, Нового года и китайского фестиваля весны.

Церемония открытия крупнейшего фестиваля ледяных скульптур в миреФото: REUTERS

В ночное время ледяные экспонаты украшены разноцветной подсветкой изнутриФото: REUTERS

Фестиваль скульптур проходит на площади более 600 тысяч квадратных метровФото: REUTERS

Помимо основной экспозиции, фестиваль предлагает посетителям множество других развлечений. В этом году фестиваль стал площадкой для массовой свадьбыФото: REUTERS

Ежегодно на фестиваль снега и льда приезжают 10-15 миллионов человек со всего мираФото: REUTERS

Любовь публики завоевали пингвины. Надев яркие рюкзачки, они учат посетителей своей походкеФото: REUTERS

Ещё одним развлечением для гостей фестиваля стало моржевание - купание в зимней рекеФото: REUTERS

Первый фестиваль льда и снега провели в 1963 году, но только с 1985 года он стал регулярнымФото: REUTERS

Весь лёд для скульптур доставили с протекающей рядом реки Сунгари, самого крупного притока АмураФото: REUTERS

Скульпторы использовали более 200 тысяч кубометров снега и льда на создание своих произведенийФото: REUTERS

Скульптуры воссоздают всемирно известные памятники и строения, мифических существ, животных и людейФото: REUTERS