2020-01-10T13:50:50+03:00
В мире

Крепости, дворцы и купание в ледяной реке: в Китае открылся крупнейший фестиваль снега и льда

Международная выставка собирает каждый год 10-15 миллионов посетителей [фото]
Ася КУЗНЕЦОВА
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36-й международный фестиваль снежных и ледяных скульптур открылся в Харбине36-й международный фестиваль снежных и ледяных скульптур открылся в ХарбинеФото: REUTERS

Всемирный фестиваль ледяных и снежных скульптур начался на северо-востоке Китая.

Открытие ежегодного фестиваля в Харбине прошло 5 января, хотя начался он ещё 24 декабря, а продлится до 20 февраля. На церемонии открытия организаторы показали шоу с ледяными фонарями, фейерверками, экспозицией ледяных и снежных скульптур. В программе фестиваля также есть купание в проруби, лыжи, коньки, рыбалка и свадьбы.

Прошедшие карнавалы были посвящены празднованию Рождества, Нового года и китайского фестиваля весны.

Церемония открытия крупнейшего фестиваля ледяных скульптур в мире Фото: REUTERS

Церемония открытия крупнейшего фестиваля ледяных скульптур в миреФото: REUTERS

В ночное время ледяные экспонаты украшены разноцветной подсветкой изнутри Фото: REUTERS

В ночное время ледяные экспонаты украшены разноцветной подсветкой изнутриФото: REUTERS

Фестиваль скульптур проходит на площади более 600 тысяч квадратных метров Фото: REUTERS

Фестиваль скульптур проходит на площади более 600 тысяч квадратных метровФото: REUTERS

Помимо основной экспозиции, фестиваль предлагает посетителям множество других развлечений. В этом году фестиваль стал площадкой для массовой свадьбы Фото: REUTERS

Помимо основной экспозиции, фестиваль предлагает посетителям множество других развлечений. В этом году фестиваль стал площадкой для массовой свадьбыФото: REUTERS

Ежегодно на фестиваль снега и льда приезжают 10-15 миллионов человек со всего мира Фото: REUTERS

Ежегодно на фестиваль снега и льда приезжают 10-15 миллионов человек со всего мираФото: REUTERS

Любовь публики завоевали пингвины. Надев яркие рюкзачки, они учат посетителей своей походке Фото: REUTERS

Любовь публики завоевали пингвины. Надев яркие рюкзачки, они учат посетителей своей походкеФото: REUTERS

Ещё одним развлечением для гостей фестиваля стало моржевание - купание в зимней реке Фото: REUTERS

Ещё одним развлечением для гостей фестиваля стало моржевание - купание в зимней рекеФото: REUTERS

Первый фестиваль льда и снега провели в 1963 году, но только с 1985 года он стал регулярным Фото: REUTERS

Первый фестиваль льда и снега провели в 1963 году, но только с 1985 года он стал регулярнымФото: REUTERS

Весь лёд для скульптур доставили с протекающей рядом реки Сунгари, самого крупного притока Амура Фото: REUTERS

Весь лёд для скульптур доставили с протекающей рядом реки Сунгари, самого крупного притока АмураФото: REUTERS

Скульпторы использовали более 200 тысяч кубометров снега и льда на создание своих произведений Фото: REUTERS

Скульпторы использовали более 200 тысяч кубометров снега и льда на создание своих произведенийФото: REUTERS

Скульптуры воссоздают всемирно известные памятники и строения, мифических существ, животных и людей Фото: REUTERS

Скульптуры воссоздают всемирно известные памятники и строения, мифических существ, животных и людейФото: REUTERS

Крупнейший в мире фестиваль ледовых скульптур проходит в Харбине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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