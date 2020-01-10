Кокорина зовут в Голландию: в «Фейеноорде» его ждет Дик Адвокат

У недавно вышедшего из тюрьмы Александра Кокорина появился неожиданный вариант продолжения карьеры. «Фейеноорд» прощупывает почву на предмет арены российского нападающего до конца сезона. Заинтересованность в сделке высказывает Дик Адвокат: экс-наставник «Зенита» и сборной России сейчас возглавляет голландский клуб.

72-летний специалист был недавно приглашен вытаскивать именитый клуб из трясины (сейчас топ-команда находится всего лишь на 5-м месте), и теперь Дику Адвокату нужен форвард, который станет наконечником атак «Фейеноорда». Сначала он хотел пригласить Федора Смолова, но «Локомотив» ответил решительным отказом. И тогда экс-главный тренер сборной России обратил внимание на Александра Кокорина.

«Фейеноорд» конечно не может себе позволить купить Кокорина у «Зенита». Более того, даже при арендном соглашении большую часть заплаты нападающему наверняка будет платить российский клуб. Зато чемпионат Голландии – отличное место, чтобы перезапустить карьеру. В Эредивизи царит культ атакующего футбола, там традиционно забивают очень много голов, а что еще нужно, чтобы бомбардиру вернуть веру в свои силы и восстановить навыки?

Дик Адвокат.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Плюс поддержка главного тренера Дика Адвоката, плюс страна, где тебе не будут каждый день напоминать о криминальном прошлом. Плюс отсутствие жесточайшей конкуренции в лице Артема Дзюбы и Сердара Азмуна за место в основе «Зенита». Плюс возможность выходить на поле уже сейчас – чемпионат Голландии уже возобновился… Так что для самого Александра Кокорина такой вариант перезапуска карьеры выглядит вполне достойным. Слово за «Зенитом». Там пока ждут официального запроса от «Фейеноорда».

1. ЗЕНИТ - 45 очков

Главный тренер: Сергей Семак

ПРИШЛИ: Чистяков (З Ростов), Ригони (Н Сампдория), Фомин (П Уфа), Черышев (П Валенсия)

УШЛИ: Мак (П Бешикташ, Сочи), Краневиттер (П Интер, Майами), Азмун (Н Лацио, Кристал Пэлас), Дзюба (Н Галатасарай), Дриусси (Н без клуба), Шатов (П Рубин), Мусаев (П Рубин), Кокорин (Н Фейеноорд)

Баланс: -

2. КРАСНОДАР - 35 очков

Главный тренер: Мурад Мусаев

ПРИШЛИ: Сорокин (З Рубин из аренды), Зиньковский (Н Крылья Советов)

УШЛИ: Таранов (З, свободный агент), Игнатьев (Н Рубин - 7 млн евро), Скопинцев (П Динамо - 4,3 млн евро), Вандерсон (П Рома), Намли (П Рубин), Сулейманов (Н Севилья)

Баланс: + 11 300 000

3. РОСТОВ - 34 очка

Главный тренер: Валерий Карпин

ПРИШЛИ: Салетрос (П АИК из аренды), Кьяртанссон (Н Рубин из аренды), Осипенко (З Тамбов 0,5 млн евро), Гулиев (П Спартак)

УШЛИ: Сигурдссон (З свободный агент), Шомуродов (Н Шальке, ЦСКА, Лилль), Чистяков (З Зенит), Вилюш (З Урал), Норманн (П Лилль), Чернов (З ЦСКА), Сигурдарсон (Н Без клуба)

Баланс: - 500 000

4. ЦСКА - 34 очка

Главный тренер: Виктор Гончаренко

ПРИШЛИ: Жамалетдинов (Н Лех из аренды), Визеу (Н Удинезе), Майер (П Динамо), Соболев (Н Крылья Советов), Шомуродов (Н Ростов), Боженик (Н Жилина), Венделл (П Спортинг), Чернов (З Ростов), Макаров (П Нефтехимик), Караев (Н КАМАЗ), Шкурин (Н Витебск – 0,5 млн евро), Комличенко (Н Млада Болеслав)

УШЛИ: Сантос (П Васко да Гама из аренды), Жамалетдинов (Н Урал), Чалов (Н Брайтон, Челси)

Баланс: - 500 000 евро

5. ЛОКОМОТИВ - 34 очка

Главный тренер: Юрий Семин

ПРИШЛИ: Галаджан (Н, Оренбург из аренды), Зиньковский (Н Крылья Советов), Ингасон (З ПАОК), Азиз (З Фенербахче), Антон (З Ганновер), Комличенко (Н Млада Болеслав)

УШЛИ: Смолов (Н Эспаньол), Галаджан (Н Ротор), Миранчук Ал. (П Ювентус, Манчестер Юнайтед), Эдер (Н Бешикташ)

Баланс: -

6. АРСЕНАЛ - 25 очков

Главный тренер: Игорь Черевченко

ПРИШЛИ: Корян (П Химки), Минаев (Н Авангард), Громыко (П Шахтер), Ковалев (П Шахтер)

УШЛИ: Володько (П Ротор)

Баланс: -

7. УФА - 25 очков

Главный тренер: Вадим Евсеев

ПРИШЛИ: Гаджимурадов (П СКА-Хабаровск), Суханов (П Калуга)

УШЛИ: Фомин (П Зенит)

Баланс: -

8. ДИНАМО - 24 очка

Главный тренер: Кирилл Новиков

ПРИШЛИ: Скопинцев (П Краснодар - 4,3 млн евро), Оршич (П Динамо), Незгода (Н Легия), Боженик (Н Жилина)

УШЛИ: Шейдаев (Н Без клуба), Жоаозинью (П Без клуба), Кардозу (Н Без клуба)

Баланс: - 4 300 000 млн

9. УРАЛ - 24 очка

Главный тренер: Дмитрий Парфенов

ПРИШЛИ: Золотов (З Витебск), Жамалетдинов (Н ЦСКА), Алиев (Н Луч), Калмыков (Н Армавир), Вилюш (З Ростов), Леонтьев (П Чайка), Камилов (П СКА-Хабаровск)

УШЛИ: Ильин (Н Ахмат – 0,435 млн евро), Бевеев (З КАМАЗ), Серченков (П Ротор)

Баланс: + 435 000

10. СПАРТАК - 22 очка

Главный тренер: Доменико Тедеско

ПРИШЛИ: Роша (Н Крузейро из аренды), Фернандо (П Бэйцзин Гоань из аренды), Зиньковский (Н Крылья Советов), Борре (Н Ривер Плейт)

УШЛИ: Роша (Н Фламенго в аренду), Гулиев (П Ростов), Айртон (З без клуба), Ананидзе (П Денизлиспор)

Баланс: -

11. ТАМБОВ – 21 очко

Главный тренер: Тимур Шипшев

ПРИШЛИ: Федчук (Н Авангард), Шляков (З СКА-Хабаровск), Клещенко (З Енисей), Полярус (П Химки), Трошечкин (П Химки).

УШЛИ: Аппаев (Н свободный агент), Мухаммед (П свободный агент), Осипенко (З Ростов - 0,5 млн евро), Олабиран (П Динамо), Таказов (З Ротор), Кленкин (П Без клуба), Кулик (П Чайка)

Баланс: + 500 000

12. АХМАТ - 19 очков

Главный тренер: Игорь Шалимов

ПРИШЛИ: Ильин (Н Урал - 0,435 млн евро), Алиев (Н Луч), Ненахов (З Ротор)

УШЛИ: -

Баланс: - 435 000 евро

13. РУБИН - 19 очков

Главный тренер: Леонид Слуцкий

ПРИШЛИ: Бакаев (П Спартак-2), Макаров (П Нефтехимик 0,3 млн евро), Игнатьев (Н Краснодар - 7 млн евро), Самошников (П Торпедо), Тарасов (П свободный агент), Намли (П Краснодар), Шатов (П Зенит), Хонда (П свободный агент), Соболев (Н Крылья Советов), Мусаев (П Зенит), Комличенко (Н Млада Болеслав)

УШЛИ: Кьяртанссон (Н Ростов из аренды), Сорокин (З Краснодар из аренды)

Баланс: -7 300 000

14. ОРЕНБУРГ - 19 очков

Главный тренер: Константин Емельянов

ПРИШЛИ: Силла (Н Гент), Куат (П Кайрат), Полярус (П Химки)

УШЛИ: Галаджан (Н Локомотив из аренды)

Баланс: -

15. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 18 очков

Главный тренер: Миодраг Божович

ПРИШЛИ: Камилов (П СКА-Хабаровск)

УШЛИ: Соболев (Н ЦСКА, Рубин), Зиньковский (Н Краснодар, Спартак, Локомотив)

Баланс: -

16. СОЧИ - 15 очков

Главный тренер: Владимир Федотов

ПРИШЛИ: Мак (П Зенит), Полярус (П Химки)

УШЛИ: Кудряшов (З Антальяспор)

Баланс: -