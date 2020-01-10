Ждать ли повышения зарплаты в 2020 году

В новом году подавляющее большинство россиян ожидают положительных изменений на работе. Однако самые массовые надежды связаны с повышением зарплаты — на это рассчитывают 60% работников, такие данные приводит портал поиска работы Авито.Ру.

- Такие ожидания вполне оправданы, - прокомментировал эти данные для «КП» научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. - Зарплаты растут в номинальном выражении всегда, а в прошедшем году — рост был и в реальном выражении. Экономика понемногу но растет, растут доходы государства и компаний, следовательно, можно ожидать, что и в наступившем году будет пусть небольшой но все же рост реальной зарплаты.

- А не может рост доходов предприятий уйти в рост доходов их владельцев и управленцев — а простых работников обнесут?

- Данные Росстата показывают иное — у низкооплачиваемых работников в последние годы доходы в процентном отношении растут активнее, чем у тех, кто получает высокие зарплаты. Кроме того, постепенно, буквально по копеечке, уменьшается разрыв между доходами самых бедных и самых богатых.

КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАБОТЕ ЖДУТ НАШИ ЛЮДИ, %

Повышение зарплаты 60

Смена профессии 26

Новая должность 26

Уйти в другую компанию 18

Найти работу в другом регионе 14

По данным Авито.Ру