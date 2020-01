Победитель шоу «Голос-8» Аскер Бербеков: В детстве я хотел быть дворником

Звучит как новогодняя сказка. Простой парень из КБР без связей, финансов и медийного шлейфа пробивался в шоу «Голос» трижды (!). И только с четвертого раза получилось. Да как: в восьмом сезоне проекта, где участвовали весьма известные в профессиональных кругах артисты (победитель шоу «Успех» Ив Набиев и Рагда Ханиева, выигрывавшая шоу «Победитель»), Аскер Бербеков вышел в суперфинал - и 1 января (что тоже подвиг) в прямом эфире победил Антона Токарева, сына того самого Вилли Токарева, с убедительным перевесом: 66,1% на 33,9%. «КП» не смогла пройти мимо этого практически голливудского сюжета.

- Главный вопрос: как вы готовились к финалу 1 января?

- Ну, 31 декабря у нас была генеральная репетиция. Каждый финалист отрабатывал свои номера, потом я вернулся домой, послушал выступление президента, переслушал Who Wants to Live Forever («Кто хочет жить вечно») в исполнении Queen и лег спать в 0.02. Поворочался часок и уснул. Ощущения праздника не было, потому что готовился к финалу. После отметить тоже не удалось, потому что надо было идти в эфир «Вечернего Урганта».

- Звучит героически. Хотя ваш путь к победе был еще более непростым.

- Да, я попал в шоу лишь с четвертого раза. Так уж вышло. Первый раз пролетел - был не готов. Второй раз пришел с песней «Штиль», аранжировка была вальсовая, так что выглядело это весьма экстравагантно. Всем понравилось, отсняли профайлы, но очередь на съемке слепых прослушиваний до меня не дошла - меня отправили в «золотой резерв», то есть перенесли выступление на следующий год. Так я пришел в третий раз. И при повторном прохождении кастинга снова не прошел. В итоге не сдался и попытал счастье в четвертый раз.

Аскер Бербеков. Can`t Help Falling In Love . Финал. Голос 8. Фрагмент выпуска от 01.01.2020.Аскер исполняет песню Элвиса Пресли Can t Help Falling in Love. Элвис записал песню 23 марта 1961 года для фильма Голубые Гавайи , и уже в январе 1962 года сингл получил статус платинового . В 2004 году песня в исполнении Пресли попала в список 500 величайших песен всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. В разное время Can t Help Falling in Love исполняли десятки артистов и групп.