2020-01-10T15:18:47+03:00
Телевизор

Победитель шоу «Голос-8» Аскер Бербеков: В детстве я хотел быть дворником

Певец из Кабардино-Балкарии в детстве думал стать дворником, а в итоге прославился на всю страну
Егор АРЕФЬЕВ
Поделиться:
Как потратить миллион, Аскер решит вместе с отцом. Фото: Максим ЛИ/Первый каналКак потратить миллион, Аскер решит вместе с отцом. Фото: Максим ЛИ/Первый канал
Изменить размер текста:

Звучит как новогодняя сказка. Простой парень из КБР без связей, финансов и медийного шлейфа пробивался в шоу «Голос» трижды (!). И только с четвертого раза получилось. Да как: в восьмом сезоне проекта, где участвовали весьма известные в профессиональных кругах артисты (победитель шоу «Успех» Ив Набиев и Рагда Ханиева, выигрывавшая шоу «Победитель»), Аскер Бербеков вышел в суперфинал - и 1 января (что тоже подвиг) в прямом эфире победил Антона Токарева, сына того самого Вилли Токарева, с убедительным перевесом: 66,1% на 33,9%. «КП» не смогла пройти мимо этого практически голливудского сюжета.

- Главный вопрос: как вы готовились к финалу 1 января?

- Ну, 31 декабря у нас была генеральная репетиция. Каждый финалист отрабатывал свои номера, потом я вернулся домой, послушал выступление президента, переслушал Who Wants to Live Forever («Кто хочет жить вечно») в исполнении Queen и лег спать в 0.02. Поворочался часок и уснул. Ощущения праздника не было, потому что готовился к финалу. После отметить тоже не удалось, потому что надо было идти в эфир «Вечернего Урганта».

- Звучит героически. Хотя ваш путь к победе был еще более непростым.

- Да, я попал в шоу лишь с четвертого раза. Так уж вышло. Первый раз пролетел - был не готов. Второй раз пришел с песней «Штиль», аранжировка была вальсовая, так что выглядело это весьма экстравагантно. Всем понравилось, отсняли профайлы, но очередь на съемке слепых прослушиваний до меня не дошла - меня отправили в «золотой резерв», то есть перенесли выступление на следующий год. Так я пришел в третий раз. И при повторном прохождении кастинга снова не прошел. В итоге не сдался и попытал счастье в четвертый раз.

Аскер Бербеков. Can`t Help Falling In Love . Финал. Голос 8. Фрагмент выпуска от 01.01.2020.Аскер исполняет песню Элвиса Пресли Can t Help Falling in Love. Элвис записал песню 23 марта 1961 года для фильма Голубые Гавайи , и уже в январе 1962 года сингл получил статус платинового . В 2004 году песня в исполнении Пресли попала в список 500 величайших песен всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. В разное время Can t Help Falling in Love исполняли десятки артистов и групп.

- Откуда такое рвение? Чувство мести взыграло?

- Я живу по принципу «идущий осилит дорогу». И с «Голосом» так же. Без вокала в этом мире себя не ощущаю - хоть и окончил актерский факультет ГИТИСа, пою с детства. Каждый отказ воспринимал философски. Ждал момента, когда судьба проявит шанс. Хоть мне и говорили трижды, грубо говоря, «мы вам перезвоним», не мог не попробовать еще раз. А сильнее всего я хотел порадовать родителей и бабушку с дедушкой. Моя победа - посвящение и благодарность им.

- Поете с детства, но говорили, что мечтали стать дворником. Поющим?

- (Смеется.) Мне нравилось, как эти люди с метлой выполняют свою работу с достоинством. Когда я видел это по дороге в садик, был восхищен. Эти люди старались для всех нас.

Поэтому первая профессия, которой я хотел овладеть, была дворник.

Аскер Бербеков. Карточный домик . Финал. Голос 8. Фрагмент выпуска от 01.01.2020.Аскер исполняет песню Карточный домик Виктора Резникова. Песня на музыку Виктора Резникова и слова Лилии Виноградовой вошла одноименную авторскую пластинку Виктора Резникова, вышедшею в 1987 году. В записи пластинки приняли участие Лариса Долина и Михаил Боярский. Песню Карточный домик на пластинке исполнил Михаил Боярский.

- Теперь у вас есть всероссийская слава, эфиры Первого канала и 1 миллион. Какие планы?

- Я пока не думал над этим. На днях прилетел в Кабардино-Балкарию, и что тут творилось... Я такого никогда не видел! Встречали уже у трапа самолета, потом отвезли в ресторан, министр культуры республики поблагодарил, несколько интервью, потом на площади Абхазии в центре Нальчика было чествование. Я спел для всех, после чего министр культуры КБР объявил, что меня сделали заслуженным артистом республики. Все, как в сказке!

- Поздравляю! Так что с миллионом?

- Серьезно толком над этим не размышлял. Но если навскидку - половину я бы отдал родителям в благодарность за все, что они для меня сделали. А другую половину отправить бы на творчество: написание аранжировок, песни и так далее. Пока я не обсуждал это с главным наставником - отцом. Как только мы поговорим, обязательно найдем применение выигрышу.

Аскер Бербеков, Антон Токарев, Арсен Мукенди и Ив Набиев. Last Christmas . Финал. Голос 8. Фрагмент выпуска от 01.01.2020.Участники исполняют песню Last Christmas британского поп-дуэта Wham! Песня была записана в 1984 году. Композиция написана Джорджем Майклом, который на тот момент был участником дуэта. Клип на песню снимался в Швейцарии. Песня является признанным бестселлером и до сих пор считается неотъемлемым атрибутом рождественских праздников по всему миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Победитель шоу «Голос-8» Аскер Бербеков: «Три раза на кастинге мне говорили — «Мы вам перезвоним»

Артист из Кабардино-Балкарии, который собирался стать дворником, выиграл главное вокальное телешоу России

В этот раз — после аннулирования фейковой победы Микеллы Абрамовой в детском «Голосе» — все было по-честному. Правила жестко перепаяли. Во-первых, голосовать можно только при помощи СМС, безо всяких звонков. Во-вторых, можно отправлять сообщения поддержки только один раз за участника. В-третьих, ввели подтверждение личности — двухфакторную аутентификацию: шлете СМС, приходит ответ с требованием подтвердить выбор, и только потом голос засчитывается. Все вырученные средства отправились в благотворительный фонд «Обнаженные сердца». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Шоу: Голос»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вся правда о КВН: Марина Федункив продавала машину ради игры, Мартиросян писал шутки за 100 тысяч долларов, юморист из Уфы утонул по пьяни
Красноярский юморист Алексей Екс из команды «Левый берег» раскрыл тайны одного из самых закрытых телепроектов — гонорары, проблемы со звездами, цензура
Новости 24