Победитель шоу «Голос-8» Аскер Бербеков: В детстве я хотел быть дворником

Звучит как новогодняя сказка. Простой парень из КБР без связей, финансов и медийного шлейфа пробивался в шоу «Голос» трижды (!). И только с четвертого раза получилось. Да как: в восьмом сезоне проекта, где участвовали весьма известные в профессиональных кругах артисты (победитель шоу «Успех» Ив Набиев и Рагда Ханиева, выигрывавшая шоу «Победитель»), Аскер Бербеков вышел в суперфинал - и 1 января (что тоже подвиг) в прямом эфире победил Антона Токарева, сына того самого Вилли Токарева, с убедительным перевесом: 66,1% на 33,9%. «КП» не смогла пройти мимо этого практически голливудского сюжета.

- Главный вопрос: как вы готовились к финалу 1 января?

- Ну, 31 декабря у нас была генеральная репетиция. Каждый финалист отрабатывал свои номера, потом я вернулся домой, послушал выступление президента, переслушал Who Wants to Live Forever («Кто хочет жить вечно») в исполнении Queen и лег спать в 0.02. Поворочался часок и уснул. Ощущения праздника не было, потому что готовился к финалу. После отметить тоже не удалось, потому что надо было идти в эфир «Вечернего Урганта».

- Звучит героически. Хотя ваш путь к победе был еще более непростым.

- Да, я попал в шоу лишь с четвертого раза. Так уж вышло. Первый раз пролетел - был не готов. Второй раз пришел с песней «Штиль», аранжировка была вальсовая, так что выглядело это весьма экстравагантно. Всем понравилось, отсняли профайлы, но очередь на съемке слепых прослушиваний до меня не дошла - меня отправили в «золотой резерв», то есть перенесли выступление на следующий год. Так я пришел в третий раз. И при повторном прохождении кастинга снова не прошел. В итоге не сдался и попытал счастье в четвертый раз.

Аскер Бербеков. Can`t Help Falling In Love . Финал. Голос 8. Фрагмент выпуска от 01.01.2020.Аскер исполняет песню Элвиса Пресли Can t Help Falling in Love. Элвис записал песню 23 марта 1961 года для фильма Голубые Гавайи , и уже в январе 1962 года сингл получил статус платинового . В 2004 году песня в исполнении Пресли попала в список 500 величайших песен всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. В разное время Can t Help Falling in Love исполняли десятки артистов и групп.

- Откуда такое рвение? Чувство мести взыграло?

- Я живу по принципу «идущий осилит дорогу». И с «Голосом» так же. Без вокала в этом мире себя не ощущаю - хоть и окончил актерский факультет ГИТИСа, пою с детства. Каждый отказ воспринимал философски. Ждал момента, когда судьба проявит шанс. Хоть мне и говорили трижды, грубо говоря, «мы вам перезвоним», не мог не попробовать еще раз. А сильнее всего я хотел порадовать родителей и бабушку с дедушкой. Моя победа - посвящение и благодарность им.

- Поете с детства, но говорили, что мечтали стать дворником. Поющим?

- (Смеется.) Мне нравилось, как эти люди с метлой выполняют свою работу с достоинством. Когда я видел это по дороге в садик, был восхищен. Эти люди старались для всех нас.

Поэтому первая профессия, которой я хотел овладеть, была дворник.

Аскер Бербеков. Карточный домик . Финал. Голос 8. Фрагмент выпуска от 01.01.2020.Аскер исполняет песню Карточный домик Виктора Резникова. Песня на музыку Виктора Резникова и слова Лилии Виноградовой вошла одноименную авторскую пластинку Виктора Резникова, вышедшею в 1987 году. В записи пластинки приняли участие Лариса Долина и Михаил Боярский. Песню Карточный домик на пластинке исполнил Михаил Боярский.

- Теперь у вас есть всероссийская слава, эфиры Первого канала и 1 миллион. Какие планы?

- Я пока не думал над этим. На днях прилетел в Кабардино-Балкарию, и что тут творилось... Я такого никогда не видел! Встречали уже у трапа самолета, потом отвезли в ресторан, министр культуры республики поблагодарил, несколько интервью, потом на площади Абхазии в центре Нальчика было чествование. Я спел для всех, после чего министр культуры КБР объявил, что меня сделали заслуженным артистом республики. Все, как в сказке!

- Поздравляю! Так что с миллионом?

- Серьезно толком над этим не размышлял. Но если навскидку - половину я бы отдал родителям в благодарность за все, что они для меня сделали. А другую половину отправить бы на творчество: написание аранжировок, песни и так далее. Пока я не обсуждал это с главным наставником - отцом. Как только мы поговорим, обязательно найдем применение выигрышу.

Аскер Бербеков, Антон Токарев, Арсен Мукенди и Ив Набиев. Last Christmas . Финал. Голос 8. Фрагмент выпуска от 01.01.2020.Участники исполняют песню Last Christmas британского поп-дуэта Wham! Песня была записана в 1984 году. Композиция написана Джорджем Майклом, который на тот момент был участником дуэта. Клип на песню снимался в Швейцарии. Песня является признанным бестселлером и до сих пор считается неотъемлемым атрибутом рождественских праздников по всему миру.

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В этот раз — после аннулирования фейковой победы Микеллы Абрамовой в детском «Голосе» — все было по-честному. Правила жестко перепаяли. Во-первых, голосовать можно только при помощи СМС, безо всяких звонков. Во-вторых, можно отправлять сообщения поддержки только один раз за участника. В-третьих, ввели подтверждение личности — двухфакторную аутентификацию: шлете СМС, приходит ответ с требованием подтвердить выбор, и только потом голос засчитывается. Все вырученные средства отправились в благотворительный фонд «Обнаженные сердца». (подробности)