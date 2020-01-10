Бизнесмен пытался подкупить замминистра минтранса взяткой в $10 тысяч и «Белугой»

До боя курантов, готовых возвестить о наступлении нового, 2020-го года, оставалось всего ничего, когда к заместителю министра транспорта господину Владимиру Токареву заглянул с новогодними поздравлениями господин Владимир Колпаков. У компании которого с сертификацией продукции по ремонту железнодорожного транспорта возникли какие-то проблемы. И господин Колпаков будто бы вознамерился эти проблемы с помощью высокопоставленного тезки решить.

А чтобы ускорить процесс исполнения предновогодних желаний, как сообщает источник ТАСС, гендиректор принес горючее в виде бутылки элитной водки «белуга» и для «растопки» размял скромную пачку в 10 тысяч денежных знаков одной заокеанской страны (они, как говорят знатоки, неплохо горят...).

Заместителя министра настолько перепахала такая непроработанная попытка решения производственного вопроса, что он написал заявление в Следственный комитет России. И в СКР, по предварительной информации, в эти светлые околопраздничные дни возбудили уголовное дело против неосмотрительного гендиректора.

Ну конечно, когда одного известного федерального министра, который решением суда за вымогательство миллионной взятки с не менее известного топ-менеджера крупнейшей сырьевой компании получает 8 лет «строгача», всерьез отправляют на нары (пусть даже библиотекарем), поневоле задумаешься. Стоит ли рисковать — не только своим положением, но и, возможно, свободой — из-за суммы, на которую даже толком не кутнешь?! Ну, а бутылка «белуги», возможно, и могла бы скрасить дорогу дальнюю — но совсем не надолго и с весьма вероятным утренним похмельем…

Так что тщательнее надо, господа взяткодатели, работать над сценариями, у вас же перед глазами показательные примеры старших товарищей...