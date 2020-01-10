2020-01-10T16:57:46+03:00
Общество

«Россети» провели новогодние праздники без серьезных нарушений

В первую неделю 2020 года в электросетевом комплексе не было допущено ни одного длительного отключения электричества
Антон БАЛУЕВ
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ряде регионов метеоусловия были сложными, но погода не испортила людям праздник.

В дни повышенных нагрузок в «Россетях» было сформировано больше 10 тысяч бригад из 49 тысяч человек. В их числе - 583 мобильные бригады, которые в кратчайшие сроки готовы выехать на помощь своим коллегам из соседних регионов и других энергосетевых организаций.

Готовность к разным «сюрпризам» обеспечена внедренными в компании новым подходам к подготовке энергообъектов и персонала к работе в период повышенных нагрузок, а также цифровыми технологиями, которые в последнее время активно внедряются в «Россетях».

-Энергетики полностью выполнили все поставленные на праздничные дни задачи, добившись максимальных показателей надежности электроснабжения потребителей всех категорий. Работа над повышением качества услуг ведется на постоянной основе, повсеместно применяются современные технологии, используются лучшие решения в области клиентского сервиса. «Россети» продолжат развиваться для обеспечения необходимых условий для ведения бизнеса и комфортной жизни в России, - отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

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