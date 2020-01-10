В космосе нашли «двойник Земли»

В НАСА рапортуют о новой победе. Спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), запущенный в апреле 2018 года для поисков планет у других звезд, нашел первую в истории обитаемую планету! Не зря потрачено 200 миллионов долларов налогоплательщиков. Относительно недавно запустили – а уже какой результат. Заодно можно забыть о неудачах и скандалах, которые преследуют НАСА в последние годы. Недаром новость разошлась по сотням тысячи СМИ всего мира и стала вирусной.

К сожалению, на самом деле ничего потрясающего в открытии нет. Не факт, что на новой планете действительно есть жизнь. Вдобавок это не первая планета такого рода, как о том трубит пропаганда.

Планета (ей дали номер TOI700d) вращается вокруг слабой звезды в созвездии Золотой Рыбы (это – созвездие в южном небесном полушарии, из России его не видно). Все это находится на расстоянии сто тысяч световых лет от нас, то есть довольно далеко (яркие звезды, которые вы видите на небе глазами, отстоят на 50-70 световых лет, не тысяч, обратите внимание). Планета действительно находится в зоне обитаемости, или, как ее еще называют, в Зоне Златовласки. Что это такое? Например, Земля – в зоне обитаемости у Солнца. У нас не очень жарко, не очень холодно. Океаны не выкипают, льдом не покрываются. Это и есть зона обитаемости. У каждой звезды она своя – скажем, если звезда крупнее Солнца, ее зона обитаемости отстоит дальше.

Планета лишь чуть больше Земли – на 20%. То есть это не гигант, где ноги к почве прирастают, и гравитация все погубит, и не карлик, с которого воздух просто улетит. Наконец, сама звезда – спокойная, не вспыхивает, то есть светит стабильно, как Солнце. Все это в самом деле дает шанс, что на планете может быть жизнь. Теоретически. Вероятно.

Для таких планет существует термин «Двойник Земли» (Earth analog), и такие аналоги искали раньше – и находили. Самый известный из них – планета Глизе 581 g в созвездии Весов, правда, ученые потом разобрались, и поняли, что и эта планета, и две других рядом с ней, скорее похожи на наш Нептун, то есть жизни там нет. Другие кандидаты - HD 85512 b в созвездии Парусов и некогда нашумевший Kepler-22b в созвездии Лебедя.

И, конечно, как не вспомнить о громкой пресс-конференции НАСА в 2017 году. Ее созвали спешно и всего за сутки. Поползли слухи: жизнь нашли! В итоге сообщили, что около звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея нашли сразу семь пригодных для жизни планет. Но специалисты тогда не очень впечатлились. Все семь планет оказались расположены компактно, рядом, а, если их поместить в нашу систему, они поместятся внутри орбиты Меркурия. Не иначе, была планета, да развалилась на семь кусков, какая уж тут жизнь. Сразу вспомнили, что и ранее НАСА поднимало шум, а именно, когда нашли «вторую Землю» возле ближайшей к нам звезды Проксима Центавра. Всего-то пять световых лет! И тут же инвесторы подтянулись, хотели сделать микроскопические кораблики, разогнать их почти до скорости света, и туда отправить. Ничего, конечно, не разогнали и не отправили.

В общем, не первая землеподобная планета-то. И более того: многие планеты, про которые раньше говорили, что они похожи на Землю, таковыми не оказались. Злорадствовать тут не с руки. Вы прекрасно понимаете, что крошечные планеты на таком расстоянии рассмотреть невозможно, ошибки неизбежны. А как, кстати, их открывают? Их же не видно? Когда планета проходит перед звездой, звезда немного гаснет, потому что планета ее закрывает. Спутник это улавливает и ждет, когда такое явление случится снова. Звезда ведь может снизить блеск сама, без затмения планетой. И вот устанавливают, что звезда меркнет периодически. Стало быть, нашли планету, и мы уже знаем ее период обращения (по колебаниям блеска). А, зная период, вы тут же рассчитаете расстояние планеты от звезды. И по косвенным признакам прикинете ее размер. Так себе метод? Но лучшего пока нет. Напрямую, закрыв звезду заслонкой, увидеть некоторые планеты можно, но это будут самые огромные планеты у самых близких звезд. На таких жизни не бывает, слишком огромны.

Безусловно, искать планеты, похожие на Землю, надо, но пока не очень понятно, что это даст. Переселиться туда, потому что на Земле не хватает продуктов и воды? Мы на Луну-то нормально полететь не можем, дорого, а еще на звезды замахнулись. К тому же в Солнечной системе есть планеты, куда хотя бы теоретически реально полететь и попробовать там пожить, например, Марс. Установить контакт с внеземным разумом? Так молчит Вселенная. Сколько туда сигналов посылали, слушали ответ, нет ответа, и сигналов никаких нет. Будем теперь слушать планету в созвездии Золотой Рыбы, и тоже ничего не услышим. По каким-то причинам Вселенная выглядит пустой (может, только выглядит).

Наконец, не факт, что жизнь может быть только на планетах земного типа. В нашей Солнечной системе не сегодня – завтра найдут жизнь на спутнике Сатурна Титан, или на спутниках Юпитера, иди даже на самом Юпитере, а может, на Венере – жизнь многообразна. Не исключено, что жизни не обязательны вода, кислород и другие атрибуты нашей, земной биосферы.

Все так. Но в науке, как и вообще в нашей жизни, есть темы выигрышные, на которые деньги дают, и за которыми общественность следит, и не очень выигрышные, а, может, намного более важные. Занимаются теми и теми, но громкими темами больше, потому что деньги получить проще. Увы, все так банально.

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