Надули губки: почему у Лорак, Королевой и Бородиной изменились пропорции лица

Губки пухлым бантиком» или «уточкой» украсили лица большинства наших звезд. Губы-ниточки, как и брови подобной конфигурации, давно не в моде. Вот только косметологии одних звезд знают меру, когда меняют форму губ с помощью инъекций, а у других получаются не красивые «бантики». Лиц без инъекций в нашем шоу-бизнесе практически не осталось: рассматриваем самые обсуждаемые в социальных сетях пухлые губы звезд. Для чистоты эксперимента сравниваем их с теми, что украшали лица артисток десять лет назад.

Ани Лорак

Губы певицы теперь стали главным украшением ее лица. А раньше Лорак делала акцент на глаза. Конечно, размер губ визуально увеличился и из-за того, что за минувшее десятилетие Лорак похудела. Таких внушительных размеров можно достигнуть с помощью инъекций специальных препаратов.

Губы певицы теперь стали главным украшением ее лица

Ксения Бородина

Ведущая «Дома-2» устала отвечать хейтерам на критику из-за увеличения губ. Чтобы опровергнуть инъекции гиалуроновой кислоты ради коррекции губ Бородина опубликовала детские фото: вот, мол, посмотрите каким пухляшом я была. Но подписчиц Ксении не проведешь: они знают, что сравнивать надо не с детскими фотографиями, а с теми, что были сделаны лет десять назад - до того, как в жизни наших звезд появились «уколы красоты».

Ведущая «Дома-2» устала отвечать хейтерам на критику из-за увеличения губ

Эвелина Бледанс

С годами гиалуроновой кислоты в коже становится все меньше и меньше, поэтому губы теряют насыщенный цвет, форму и объем. Вот и приходится нашим артисткам делать коррекцию губ с помощью контурной пластики: введение с помощью инъекций гелей-филеров для компенсации недостающего объема. Эти укольчики также разглаживают морщинки в области губ. Эвелина Бледанс регулярно подкалывает лицо.

Эвелина Бледанс

Наташа Королева

Певицу тоже уличили в увеличении губ. Королевой идут пышные формы: ее губы никогда не напоминали ниточки, однако теперь стали еще сочнее, форма идеальная - ровный пышный бантик.

Цены - от 20 тысяч рублей за процедуру продолжительностью около получаса. Делают это под местной анестезией - гель вводится в толщу губы и по ее контуру. Если хотя бы немного повредить кожу иглой для инъекций, то могут развиться отек и покраснение. Эффект от процедуры держится около года.

Юлия Барановская

Несмотря на то, что хейтеры приписывают Барановской то увеличение губ, то уменьшение носа. Однако Юлия под нож хирурга или уколы косметолога пока еще не попала: телеведущая меняет форму губ исключительно при помощи карандаша визажиста.