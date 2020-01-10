2020-01-10T20:46:56+03:00
Общество

Леонид Кравчук - в день своего 85-летия: «Горжусь тем, что жил со своей страной. Я не сказал - с СССР»

Александр Гамов позвонил первому президенту Украины, находясь в командировке в Крыму
Александр ГАМОВ@gamov1
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Леонид КравчукЛеонид КравчукФото: GLOBAL LOOK PRESS
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10 января Леониду Кравчуку исполнилось 85 лет. Поздравления от нашего обозревателя Леонид Макарович принял бодро и энергично. И настроен был вполне доброжелательно.

- Леонид Макарович, поздравляем вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья!

- Спасибо.

- Я понимаю, что сейчас не до юбилеев, такие события печальные произошли…

- Все бывает, и положительное, и отрицательное. Но мы должны жить, так как жизнь идет.

- Назовите событие, которым вы гордитесь и о котором сожалеете?

- Как вам сказать… Это сложный вопрос. Я горжусь тем, что я жил вместе со страной.

- Вместе с СССР?

- Со страной. Я не сказал – СССР. Вы меня слышите? Я говорю, что я жил вместе со страной. Огорчен тем, что в этой стране были люди, которые не хотели жить вместе со страной. Они сейчас тоже есть. И они нам создают сложности, (не желая), чтобы мы жили так, как хочет жить большинство людей.

- В отношениях между Украиной и Россией сейчас наблюдается какое-то потепление, которое вы прогнозировали во время президентских выборов. Не слишком медленно процесс происходит?

- Он не может происходить быстрее. Потому что зашли мы очень глубоко и очень далеко. И зашли, потому что хотели зайти. Это не случайность. Если бы мы думали больше, я бы так сказал, если бы мы руководствовались мыслью, а не силой, у нас было бы абсолютно все по-другому. Но, к сожалению, мы ориентировались на силу. На принуждение. Это была глубочайшая ошибка, которая и сейчас продолжает существовать.

- Леонид Макарович, вы сейчас на меня обидитесь или будете критиковать… Рядом со мной коллеги, я сейчас звоню из Севастополя. Вас это не удивляет? Или вы ко всему привыкли?

- Я ко всему привыкший.

- Вы – историческая личность. Мы вам желаем добра.

- Я вам хочу пожелать, чтобы мы были настолько спокойны, разумны и думали на перспективу, чтобы не мешать обществу жить так, как хочет общество. Сегодня, я искренне говорю, это и к России относится, и к Украине. Общество не так живет, как хотела бы элита. Элита и общество разъединены в своих интересах. Моя просьба к вам, чтобы вы написали, что я обращаюсь к элите России: слушать свой народ и жить, и работать, и определять пути развития наших стран так, как хотят народы.

- Вы сегодня рюмочку выпили в честь своего юбилея?

- Конечно, выпил.

- Мы тоже за вас сейчас выпьем.

Леонид Кравчук, первый президент Украины - о катастрофе самолета и конфликте между США и Ираном

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ИСТОЧНИК KP.RU

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