Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ

Футболисты "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" сыграют в главной игре 22 тура чемпионата Англии по футболу. Жозе Моуриньо против Юргена Клоппа - очень громкая афиша для этого поединка. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020.

Статистика личных встреч Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020

153 раза команды играли между собой в чемпионатах Англии по футболу. 72 победы у "Ливерпуля", 42 - у лондонцев. 39 встреч завершились вничью. Последние три матча в первенствах Англии выиграл "Ливерпуль" со счетом 2:1, в том числе поединок первого круга 27 октября на "Энфилде".

Прогнозы букмекеров на матч Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020

Больше шансов на победу у "Ливерпуля".

Прогноз на матч Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020

"Ливерпуль" добьется победы.

Время начала матча Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020

Матч Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020 года начнется в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020

Прямую видеотрансляцию матча Тоттенхэм - Ливерпуль не возможно будет посмотреть на доступных ресурсах в России.

Трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020

Трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020 года не состоится в России