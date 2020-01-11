2020-01-11T06:12:37+03:00
Спорт

Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ

Футбол, матч Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч чемпионата Англии по футболу АПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Моуриньо против "Ливерпуля" - главная афиша 22 тура чемпионата Англии по футболу.Моуриньо против "Ливерпуля" - главная афиша 22 тура чемпионата Англии по футболу.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Футболисты "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" сыграют в главной игре 22 тура чемпионата Англии по футболу. Жозе Моуриньо против Юргена Клоппа - очень громкая афиша для этого поединка. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020.

Статистика личных встреч Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020

153 раза команды играли между собой в чемпионатах Англии по футболу. 72 победы у "Ливерпуля", 42 - у лондонцев. 39 встреч завершились вничью. Последние три матча в первенствах Англии выиграл "Ливерпуль" со счетом 2:1, в том числе поединок первого круга 27 октября на "Энфилде".

Прогнозы букмекеров на матч Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020

Больше шансов на победу у "Ливерпуля".

Прогноз на матч Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020

"Ливерпуль" добьется победы.

Время начала матча Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020

Матч Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020 года начнется в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020

Прямую видеотрансляцию матча Тоттенхэм - Ливерпуль не возможно будет посмотреть на доступных ресурсах в России.

Трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020

Трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020 года не состоится в России

Тоттенхэм - Ливерпуль 11 января 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Барселона - Атлетико 9 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Суперкубка Испании
Футбол, матч Атлетико - Барселона 1 декабря 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Суперкубка Испании по футболу
Новости 24
На Украине заявили, что у России «нет надводного флота»
Небензя: Принятая СБ ООН резолюция по Сирии действительно важна для нуждающегося населения
В Госдуме осудили резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой войны
Умер султан Омана Кабус бен Саид, правивший страной с 1970 года
СБ ООН принял резолюцию о трансграничной помощи Сирии
Канада добивается от Ирана более широкого участия в расследовании крушения Boeing
Пентагон выделил дополнительно $135 миллионов на военную базу в Кувейте
Президент Абхазии обсудил с замсекретаря СБ России ситуацию в республике и пути ее нормализации
Из-за приостановки производства Boeing 737 MAX компания Spirit уволила 2,8 тысячи сотрудников
Петросян заверил телезрителей, что «Смехопанораму» не закроют
Российские конькобежцы завоевали золотые медали в командном спринте на Чемпионате Европы
Трамп заявил, что убитый генерал Сулеймани планировал атаки на четыре американских посольства
Иран готовится объявить причину крушения украинского лайнера
Глава МИД Украины: В момент последнего разговора пилотов упавшего «Боинга» с диспетчерами обстановка на борту была штатная
Россию обязали выплатить Украине $82 миллиона из-за Крыма
Верховный суд Абхазии постановил назначить повторные выборы президента страны
Зеленский сообщил, что провел второй телефонный разговор с Трюдо после катастрофы в Иране
В Сети появились данные о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника
Минобороны обвинило американский эсминец в сближении с российским кораблем