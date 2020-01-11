2020-01-11T11:30:11+03:00
В мире

Новый посол США в России прибудет в Москву 16 января

Джон Салливан надеется на улучшение двусторонних отношений
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Джон Джозеф Салливан работал главным юрисконсультом Министерства торговли, заместителем министра торговли США, а на дипломатической службе - с 2017 годаДжон Джозеф Салливан работал главным юрисконсультом Министерства торговли, заместителем министра торговли США, а на дипломатической службе - с 2017 годаФото: ТАСС
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Смена посла США в России заняла несколько месяцев: Джон Хантсман завершил службу в Москве 3 октября, а предложенный на его место Дональдом Трампом Джон Салливан проходил процедуры одобрения в Конгрессе. 10 января на церемонии под председательством госсекретаря Майка Помпео представитель Верховного суда США Сэмюэль Алито привел к присяге Салливана в качестве нового посла.

«Посол США в РФ Джон Салливан планирует прибыть в Москву 16 января и сразу по прибытии вручить верительные грамоты российскому правительству, - говорится в переданном в «КП» заявлении пресс-атташе посольства США в РФ Ребекки Росс. - Посол Салливан надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес. Посол Салливан будет руководить посольством США в Москве и консульствами США в Екатеринбурге и Владивостоке, чтобы способствовать достижению целей внешней политики США, защите американских граждан и расширению торговых и деловых связей между Соединенными Штатами и Россией».

Напомним, ранее 59-летний Джон Джозеф Салливан работал, в частности, главным юрисконсультом Министерства торговли, заместителем министра торговли США, а на дипломатической службе - с 2017 года. Причем сразу стал заместителем главы Госдепа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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