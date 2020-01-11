2020-01-11T11:58:28+03:00
Спорт

Новак Джокович победил Даниила Медведевва и не пустил Россию в финал ATP Cup

Сербы теперь будут ждать своего соперника по решающей игре турнира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Новак Джокович победил Даниила Медведева и вывел сербов в финал ATP Cup.Новак Джокович победил Даниила Медведева и вывел сербов в финал ATP Cup.Фото: REUTERS
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11 января в Австралии завершился решающий матч полуфинала нового командного теннисного турнира ATP Cup. Россия билась с Сербией за выход в финал состязаний и решающим поединком стала битва между Новаком Джоковичем и главным открытием прошлого сезона - Даниилом Медведевым.

По итогам встречи, которая продлилась 2 часа и 49 минут, победу одержал Джокович. Итоговый счет поединка - 6:1, 5:7, 6:4 в пользу грозного сербского теннисиста. Ранее в другой встрече этого матча Карен Хачанов проиграл свой матч сербу Душану Лайовичу со счётом 5:7, 6:7 (1:7).

После завершения встречи Джокович прокомментировал итог поединка:

- Это был одновременно захватывающий, изнурительный, радостный и ужасный матч. В какой-то момент мы перестали допускать ошибки на задней линии, поэтому было много розыгрышей с большим количеством ударов. Это была психологическая и физическая битва.

Джокович выделил конкретные сильные стороны нашего нового лидера российского тенниса, отметив:

- Он показал, почему является одним из лучших игроков в мире, почему он в топ-5 рейтинга. Солидная игра на задней линии, отличная подача привели его туда, где он есть. Он заслуживает того, чтобы быть там. Определенно, это один из самых захватывающих матчей, которые я сыграл против него или любого другого ведущего игрока за последние несколько лет.

И таким образом, счет в матче Сербия - Россия стал 2:0 в пользу балканцев. И они прошли в финал состязаний. В решающей игре турнира сербы сыграют против победителя другой полуфинальной пары - Испании, либо же Австралии.

ATP Cup - это новые соревнования в мировом теннисном календаре. Они проходят в 2020 году в Австралии и завершатся 12 января. Призовой фонд состязаний составляет 15 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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