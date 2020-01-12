2020-01-12T15:09:33+03:00
Звезды

Похудевшая до рекордно низкой отметки Полина Гагарина показала фото в бикини

Певица загорает на Мальдивах
Ирина СУХАНОВА
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Полина Гагарина отправилась в отпуск на Мальдивы.Полина Гагарина отправилась в отпуск на Мальдивы.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Все новогодние праздники Полина Гагарина интенсивно работала: концерты, корпоративы – артистка была занята до самого Рождества. И лишь теперь смогла отправиться в долгожданный отпуск. Полина с семьей улетела на Мальдивы. На тропических островах артистка устроила фотосессию в бикини, снимками из которой она поделилась в Инстаграме.

- Хотела написать длинный пост о том, как сильно в этот раз трясло в самолетах, как в этот раз дорога показалась бесконечной, но добравшись, всё тут же забывается... это стоит того! Солнце, океан, как я скучала, - написала певица.

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Ну, понеслась #полинагагарина #гагаринапоехали #моимальдивы
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Полина в купальнике выглядит просто идеально: стройная, подтянутая фигура, длинные ноги и ни грамма лишнего веса. Более того, не так давно артистка пожаловалась в Инстаграме, что из-за слишком плотного гастрольного графика она похудела до рекордно низкой отметки.

- Праздники, тазики с оливье прошли мимо меня в этом году. Очень стремительно начался 2020. Мой вес показывает рекордные отметки, я так весила в 23 года. Силы вернулись, и я готова много работать, а тут отпуск, - рассказала Полина поклонникам. - Всё наоборот у меня. Но отдых необходим, так все говорят.

gagara1987gagara1987
Хотела написать длинный пост о том, как сильно в этот раз трясло в самолетах
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На Мальдивы певица отправилась вместе с мужем, фотографом Дмитрием Исхковым и детьми, дочкой Мией и сыном Андреем. В Инстаграме Полина показала, как ее дочка развлекается на пляже – девочка увлеченно ковыряется в песке, а артистка ей в этом помогает. Появился на страничке звезды и видеоролик, в котором она предстает без макияжа: Полина снялась за столиком пляжного ресторана. На лице – ни грамма косметики, но при этом Гагарина выглядит посвежевшей и отдохнувшей: даже несколько дней отпуска пошли ей на пользу.

Такой стройной Полина была далеко не всегда: певица годами вела борьбу с лишними килограммами. Десять лет назад певица была настоящей пышечкой – она сильно набрала вес, когда родила первенца. Тогда она поправилась до 80 килограммов. Но желание стать худой и здоровой в конце концов победило. Расстаться с весом ей помогла железная сила воли, спорт и правильное питание.

Артистка полностью изменила свой рацион: они перешла на дробное питание, теперь ест часто и понемногу. Полина убрала из своего холодильника все жирное, сладкое и калорийное. Исключила жареные блюда, выпечку, колбасу и прочие мясные полуфабрикаты. Артистка не ест красное мясо, предпочитая ему рыбу и морепродукты. В диете Полины — овощи, свежие или на пару (за исключением картошки, на нее табу), цельнозерновые злаки и много зелени. Обязательный пункт в расписании звезды - физические нагрузки: занятия в тренажерном зале, йога, бег.

Правильный образ жизни помог ей и во время второй беременности. Родив дочку Мию, Полина довольно быстро пришла в форму.

Полина Гагарина без макияжа на Мальдивах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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