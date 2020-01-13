2020-01-13T13:45:06+03:00
Телевизор

Юбилей Семена Альтова: как давать взятки и придумывать шутки

Телеканалы готовятся отметить 75-летие знаменитого писателя
Глеб ГУБАРЕВ
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Семен Альтов часто заглядывает в гости к «Комсомолке».Семен Альтов часто заглядывает в гости к «Комсомолке».Фото: Тимур ХАНОВ
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Не исключено, что многие артисты, работающие в юмористическом жанре, в глубине своей творческой души недолюбливают Семена Теодоровича. Уж очень хорош этот писатель в качестве исполнителя своих собственных произведений - и зачем, тогда, спрашивается, нужен кто-то другой, если публика и так надрывается от смеха, когда Альтов на сцене? Неповторимый низкий голос, непроницаемое выражение лица - наряду с коллегами Задорновым и Жванецким Альтов стал одним из лучших авторов-исполнителей, своеобразных бардов от юмора, способных легко собрать многотысячный зал преданных почитателей. На его произведениях выросло не одно поколение, а лучшие его рассказы - например, история о взятке, которую незадачливые советские граждане пытаются сунуть чиновнику в обмен на улучшение жилищных условий, актуальны до сих пор.

75-летие писателя, отмечающего юбилей 17 января, на телеканалах ознаменуется выходом в эфир программы "Сто причин доля смеха" (17 января, "Россия 1", 23.20). В этом проекте Семен Теодорович в неформальной обстановке, по атмосфере близкой к современным стэнд-ап-концертам, будет читать свои произведения и отвечать на вопросы телезрителей. Некоторые из этих ответов превратятся в отдельные юмористические номера, не менее смешные, чем знаменитые рассказы юбиляра.

Также Семену Альтову будет посвящена очередная передача из цикла "Линия жизни", которую можно будет увидеть на канале "Культура" (17 января, 20.35).

ИСТОЧНИК KP.RU

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