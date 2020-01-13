2020-01-13T23:18:05+03:00
Звезды

Трагедия с моделью Ксенией Пунтус: нарколог раскрыл страшные последствия приема таблеток от анорексии

Препарат вызывает непредсказуемые эффекты в сочетании с алкоголем
Ольга ЛИБГАРДТ
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Трагедия с моделью Ксенией Пунтус: нарколог раскрыл страшные последствия приема таблеток от анорексииТрагедия с моделью Ксенией Пунтус: нарколог раскрыл страшные последствия приема таблеток от анорексииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Появились неожиданные подробности ужасной трагедии, произошедшей 11 января с моделью Ксенией Пунтус. В личных вещах девушки следователи обнаружили сильнодействующий препарат для лечения нервной анорексии. Его применение полностью исключает употребление алкоголя, иначе возможны тяжелые последствия.

Сейчас таблетки, которые обнаружены у Ксении Пунтус, отправлены на экспертизу. "Это препарат для лечения нервной анорексии. В списке противопоказаний - прием алкоголя. На его фоне препарат может вызывать галлюцинации", - рассказали в правоохранительных органах.

В свою очередь психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что данный тип медикаментов способен привести к самым страшным последствиям. "Средства подобного характера содержат в себе психоактивные вещества, которые вызывают возбуждение, желание постоянно двигаться. У них есть обязательные побочные действия", - цитирует специалиста Teleprogramma.pro.

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Ксения Пунтус перед трагедией собиралась улететь в Париж
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По словам эксперта, довольно часто может появиться предпреследование. Человеку постоянно будет казаться, что кто-то за ним гонится. Часто возникают нарушения сна, перевозбуждение, депрессия. "Человек может мучиться от бредовых идей. Произошедшее с моделью характерно для этих лекарств", - пояснил нарколог.

Казанцев также отметил, что опасность препаратов заключается еще и в том, что их действие носит накопительный характер. "Родственники могли заметить изменения в ее состоянии. Например, она стала худеть, стала нервозная и раздражительная", - констатировал врач.

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Ксения - успешная модель
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Напомним, Ксению Пунтус госпитализировали с травмами различной степени тяжести в больницу имени Боткина. Была выдвинута версия, что модель выпала из окна квартиры Андрея Бакова, который проживает на третьем этаже в доме, расположенном в Трехпрудном переулке. Перед Новым годом модель рассталась со своим молодым человеком. А на одной из вечеринок познакомилась с внуком Никиты Михалкова. По словам Бакова, которого уже опросили следователи, в тот роковой вечер Ксения выпила несколько бокалов вина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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