Каникулы на острове миллионеров: Анна Калашникова показала яхту Абрамовича

Кажется, среди российских знаменитостей определяется еще одно отпускное направление. А именно французский курорт Сент- Барт. В эти новогодние праздники там высадился целый десант из наших состоятельных соотечественников. Были тут и футболист Федор Смолов со своей девушкой (внучкой Бориса Ельцина) Марией Юмашевой, и певцы Николай Басков с Сергеем Шнуровым, и олигарх Роман Абрамович вместе с семьей, а также звезда ток-шоу Анна Калашникова.

Певица и бывшая невеста Прохора Шаляпина проводит каникулы на самом дорогом курортеФото: Личный Архив

— Отдых на Сент-Барте был моей мечтой. Я хотела приехать сюда еще в прошлом году, — призналась Анна. — Однако не смогла этого сделать из-за урагана «Ирма», который нанес острову огромный ущерб. Пострадало огромное количество строений. Яхты, гостиничные комплексы, виллы. Больше всех досталось резиденции действующего президента США Дональда Трампа, которую он приобрел в еще 00-х. В этом году последствия катаклизма были ликвидированы. И мне удалось, наконец, реализовать свой давний план.

Анна устроила своим подписчикам небольшую экскурсию по острову. Показав все самые интересные местечки, начиная от легендарного пляжа Nikki Beach и заканчивая собственностью Романа Абрамовича, который, по признанию жителей острова, очень любит данный курорт.

Калашникова сетует, что отдых на острове очень дорогФото: Личный архив

— Местные говорят, что Роман приобрел тут недвижимость еще в 2009 году. Когда еще было сравнительно дешево . Около 70 акров земли за пляжем Gouverneur. Туда входит бунгало с видами на океан, теннисные корты, бассейн, танцевальный и обеденный павильоны. А еще на волнах в порту качается его яхта. Она очень красива, — признается певица.

А вообще Калашникова сетует, что отдых на острове очень дорог. Она прибыла сюда вместе с друзьями, однако им не удалось пробыть тут долго из-за высоких цен, которые распространяются тут буквально на все.

— Отдых на острове Сент-Барт является очень статусным, но в то же время и очень дорогим. Не зря его называют островом миллиардеров. Только билет эконом-класса на рейс до этого «райского уголка» стоит от 170 тысяч рублей. Бизнес и первый классы, разумеется, обойдутся в разы дороже. Гостиниц тут крайне мало. Трехзвездочных и ниже нет совсем. В основном все живут на виллах. Стоимостью от 2000 евро за ночь. Еда тут качественная, но тоже дорогая. Салаты стоят от 30-50 долларов и так далее, — с досадой говорит Анна Калашникова.

Кстати, помимо русских селебрити в это же время на острове были замечены Леонардо Ди Каприо, Джаред Лето, а также сэр Пол Маккартни.