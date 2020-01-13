Спецслужбы Украины готовили теракт перед проездом Путина по Крымскому мосту

Сенсационную новость в программе Владимира Соловьева «Воскресный Вечер» сделал депутат Госдумы Константин Затулин. Во время спора с украинским экспертом политик сказал — СБУ готовили теракт перед проездом Владимира Путина по Крымскому мосту.

- Вы знаете, сколько в прошлом году было осуждено за подготовку террористических актов в Крыму? 79 человек за один год, - отметил депутат. - Если вы думаете, что это просто граждане, которые недовольны «оккупацией»… В данном случае, это люди, которые находятся на связи с вашими спецслужбами. Через перекоп пытаются провести взрывчатку. Это не повод и не место об этом говорить. Но даже попытка помешать проезду президента России, устроив теракт на Крымском мосту. За неделю до того, как он там проехал. И этим занимаются спецслужбы вашей страны. Есть у вас президент, который может спросить, что они делают?

В разговоре с «Комсомолкой» Затулин пояснил свое заявление.

- Я не уполномочен раскрывать детали. Но в самом деле накануне даты проезда Путина по Крымскому мосту, нашими спецслужбами была пресечена возможность аварии. Она, судя по всему, была следствием подготовки теракта. Люди не задержаны за руку. Вовремя проведенная проверка помогла предотвратить аварию. Я говорю то, что мне из известно из достаточно осведомленных источников, - поделился он.

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