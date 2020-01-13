Собчак показала раны Ренаты Литвиновой, полученные после аварии

Рената Литвинова стала жертвой наезда: знаменитую актрису прямо в день ее рождения на пешеходном переходе сбила машина. 12 января звезда экрана шла по Тверскому бульвару в салон красоты и оказалась под колесами иномарки. В Инстаграме Рената рассказала, что ей пришлось зашивать подбородок. О других травмах актриса не сообщила, упомянув только, что сейчас с ней все в порядке. Но оказалось, что Литвинова пострадала гораздо серьезнее: в Инстаграме Ксения Собчак поделилась видеороликом, на котором сняты царапины и ссадины на теле 53-летней актрисы.

Хотя день ее рождения был омрачен неприятным происшествием, Рената не стала отменять праздник. Именинница встретилась с друзьями в одном из московских ресторанов. Поздравить подругу пришла и Ксения Собчак, которая всего несколько часов назад вернулась из отпуска, прилетев из Куршевеля на частном самолете. Вместе с Ксенией на празднике был ее муж Константин Богомолов.

В ресторан Рената пришла в коротком платье. На видео, которым поделилась Ксения Собчак, хорошо заметно, что левая нога актрисы покрыта ранами, полученными после наезда. Несмотря на синяки и ссадины, Рената великолепно выглядела и отлично держалась. Актриса шутила и смеялась, ничем не выдавая того, что ей больно – а ведь такие ушибы наверняка причиняли ей сильную боль.

Рената надела короткое платье, не скрывавшее ссадин на ее ноге. Фото: кадр видео.

Весь вечер рядом с Ренатой за столиком сидела ее дочь – Ксения Собчак сфотографировала Литвинову вместе с 19-летней Ульяной.

- Спасибо за сегодняшний удивительный вечер, - поблагодарила Собчак именинницу.

Ни на фото, ни на видео совершенно не заметно раны на подбородке, которую Ренате пришлось зашивать после аварии. Видимо, актриса наложила плотный слой грима, чтобы скрыть шов. Сразу после аварии Рената позвонила своему другу – пластическому хирургу Теймуру Кулиеву, он оперативно приехал и зашил рану.

xenia_sobchak @renatalitvinovaofficiall с днем рождения! спасибо за сегодняшний удивительный вечер

- Всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок, - рассказала в Инстаграме Литвинова в тот же день. - Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая. Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём «Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения».

По словам очевидцев, девушка-водитель сама позвонила в полицию. Правда, к моменту приезда стражей правопорядка Рената уже ушла с места ДТП.