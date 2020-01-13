Порноактрисы спасают Австралию от пожаров с помощью секс-фото

Огненная стихия бушует на южном континенте четвёртый месяц. Погибли 25 человек и 8,5 млн гектаров леса (по площади сопоставимо с территорией Ирландии). Знаменитые актеры, спортсмены, музыканты призывают поклонников жертвовать деньги на восстановление природы. Но реальная помощь - более миллиона долларов - пришла откуда не ждали. От работниц секс-индустрии.

В борьбе с «красным петухом» объединились гламурные инстаграм-модели (из тех, что любят позировать почти без одежды) и актрисы «фильмов для взрослых» со всего мира. И устроили флешмоб в поддержку пострадавших от лесных пожаров.

Запустила акцию 20-летняя американская манекенщица Кейлен Уорд. Она пообещала отправить каждому, кто переведет деньги в «Фонд борьбы с пожарами в Австралии», свои огненные фото в жанре «ню». Десять долларов - одна фотография. Если сумма пожертвования крупная, то модель пообещала выслать бонус в виде пикантного видео.

Идея разлетелась со скоростью верхового пожара. Уорд даже жаловалась, что не успевает рассылать всем свои снимки. И, вопреки обыкновению, не обиделась, когда предприимчивые интернет-пользователи слили ее интимные фото в сеть – уже для бесплатного скачивания.

- К черту это все! Надо спасать коал! - заявила барышня. (А всего из-за бедствия погибло свыше миллиарда живых существ, включая тысячи этих древесных мишек.)

За несколько дней через инстаграм Кейлен Уорд удалось собрать $700 тысяч.

Идею 20-летней американки подхватили десятки порноактрис и моделей, зарабатывающих на продаже интимных фотографий в интернете. Они стали размещать свои объявления под хеш-тегом #nakedforaustralia («обнаженные ради Австралии»).

Например, техасская дива по имени Дженна Ли благодаря рассылке собственных эротических фотографий смогла собрать $40 тысяч.

- Мы все — реальные девушки с добрыми сердцами. Я ненавижу это говорить, но секс продаётся, - написала она на странице в Твиттере.

Девушка получала ежечасно по сотне сообщений о переведенных деньгах в фонд спасения Австралии.

К флешмобу также присоединилась популярная порноактриса Райли Райд. Она разместила в своем Твиттере снимок с призывом помочь всем миром Австралии. Впрочем, довольно целомудренный. На этой фотографии Райли позирует с коалой.

- Кажется, люди думают, что раз мы продаём интимные фото, то мы тупые. Но мы сплочены идеей помочь природе, - говорит другая «экологическая секс-активистка» по имени Джуси.

Устав от чрезмерного внимания, некоторые актрисы и модели подняли минимальую сумму до $20. И практически все столкнулись с мошенничеством. Ведь «волшебный ключик» для получения секси-фото — скан чека на банковский перевод в независимый «Фонд борьбы с пожарами в Австралии». (Да-да, героические девушки напрямую дают реквизиты этой организации и ничего не оставляют себе). Вот некоторые пользователи и присылали моделям в качестве подтверждений… фальшивые чеки. Пришлось подключать органы финансового контроля, но, к счастью, справиться с этой бедой оказалось легче, чем с пожарами.

ЧТО ГОВОРЯТ ЗООЛОГИ

Иван Затевахин, ведущий популярной программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук:

«Популяция сумчатых будет восстанавливаться еще много десятилетий!»

- Австралийцам незачем преувеличивать число погибших особей. Это уникальный континент, живой заповедник. Животные, которые встречаются только на этом материке, - сумчатые - как раз живут в зоне пожара. В огне могло погибнуть 30% популяции коал. Из-за бедствия теряется генетическое разнообразие и в будущем восстановить крепкую и здоровую популяцию будет сложно. Да и на это уйдет много времени: сумчатые размножаются штучно (один-два детеныша). Кроме того, для коал необходимы эвкалиптовые леса, никакие другие им не подойдут. А в Австралии именно эти леса сейчас и горят. Хорошо, если численность коал удастся восстановить хотя бы через несколько десятилетий. Но мне внушает оптимизм, что в Австралии сильное экологическое сознание у жителей. Они хорошо понимают, что такое природа и умеют ее беречь.

Николай Дроздов, ученый-зоолог, телеведущий:

«Это просто катастрофа»

- Довольно сложно оценивать масштаб бедствия от лесных пожаров, находясь далеко от Австралии. Ученые говорят, что могли погибнуть до миллиарда животных. Но что такое животные? Это и человек, и амеба, и медуза, и рыбы, и черви… Необходим четкий перечень видов. А специалисты из-за бушующих пожаров даже не могут посетить пострадавшие районы и понять, сколько живых существ там погибло на самом деле. Давайте пока не будем гадать, а дождемся экспертных оценок самих австралийцев.

Но очевидно, что налицо страшнейшая катастрофа для всего материка. Помощь Австралии необходима. Нужно думать об уникальных животных, но нельзя забывать о пострадавших людях, оставшихся без крыши над головой, без дорог, без элементарных удобств. Всем нужна помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"К черту всё, спасите коал": Модель продает обнаженные снимки, чтобы помочь бороться с пожарами в Австралии

Американка Кейлен Уорд собрала более 700 тысяч долларов всего за три дня (подробности)

ФОТОРЕПОРТАЖ

Четвертый месяц в аду, миллиард погибших животных: как горит Австралия

Огнем охвачены семь из восьми штатов страны, экосистеме нанесен огромный урон. Жители, волонтеры и спасатели как могут, пытаются помочь животным - но сил на всех не хватает (подробности)