«Два плюса в этом точно есть»: Поправившаяся Лена Летучая похвасталась сочными формами в бикини

Все новогодние праздники Лена Летучая провела в Москве вместе с мужем Юрием Анашенковым и его сыном от предыдущего брака. Телеведущая не скрывает, что праздничные застолья не обошли ее стороной: она слегка поправилась. Но, как выяснилось, исключительно в правильных местах. Сейчас Летучая и ее избранник отдыхают в Майами. На местном пляже 41-летняя Елена сфотографировалась в белом бикини, похваставшись в Инстаграме аппетитными формами.

Телеведущая выбрала необычный ракурс, позволивший запечатлеть ее грудь в максимально выигрышном свете.

- Сорвалась на сладенькое в Новый Год. Два плюса в этом точно есть, - подписала Летучая эффектный кадр.

elenapegas Два плюса в этом точно есть

«Сладости пошли на пользу, красота. Гордость каждой женщины, почему бы не показать», «А я ем капусту. Надо конфеты, значит», «Женщинам положено есть сладости, чтобы характер не портился», «Больше плюсов в ленту», - в комментариях одобрили формы Летучей ее подписчики.

Чуть позже Летучая поделилась еще одним пляжным видео – теперь уже в черном бикини. Правда, на этот раз ее бюст был снят с обычного ракурса и уже не казался таким выдающимся. Хотя смотрелся по-прежнему сексуально.

Там же, на пляже, выяснилось, что телеведущая налегает не только на сладкое, но и на пиво. Лена поделилась рецептом своего любимого коктейля: в пиво она добавляет несколько капель острого соуса табаско. «Это невероятно вкусно и отлично утоляет жажду», - рассказала отпускница.

По Майами телеведущая и ее избранник рассекают на открытом автомобиле.

- Приезжих в Майами выдают арендованные кабриолеты: местные на них не ездят, шея быстро обгорает, - пошутила Летучая в Инстаграме.

Телеведущая меняет купальники на пляже. Фото: кадр видео.

В 2018 году телеведущая запустила новое шоу, которое она транслирует только в Интернете. Проект называется «Летучий надзор. Без цензуры»: в нем Лена проверяет известные бренды продуктов, одежды, косметики. По словам Летучей, шоу не выходит на телевидении, потому что она берется за самые известные торговые марки: в формате ТВ такие программы остались бы без рекламы. В онлайне успешно прошли два сезона «Летучего надзора», и скоро стартует третий.

Хотя сейчас Елена в отпуске, и ее программа не выходит, она предложила подписчикам через соцсети задавать ей вопросы про американские товары и бренды. Телеведущая пообещала честно дать свою оценку всем вещам, о которых ее спросят.