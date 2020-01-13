Для подготовки к Посланию Путин собрал администрацию, финансистов и налоговиков

Перед назначенным на среду, 15 января, оглашением Послания Федеральному собранию Владимир Путин проводит целую серию рабочих совещаний. На одно из них он собрал людей, отвечающих и социальный блок, и за финансы, и за налоговую сферу.

В понедельник в Кремле за столом у главы государства «обсуждался широкий спектр тем, требующих дополнительной проработки». В совещании приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, первый замглавы администрации президента Алексей Громов и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Как стало известно ранее, одними из главных тем предстоящего Послания станут социальная ситуация и борьба с бедностью.