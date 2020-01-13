2020-01-13T20:32:15+03:00
Звезды

"Самая красивая невеста": появились подробности о 18-летней жене бывшего зятя Пугачевой

Аламат младше Руслана Байсарова на 33 года
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Руслан БайсаровРуслан БайсаровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Миллионер Руслан Байсаров женился. Избранницей бывшего зятя Аллы Пугачевой стала 18-летяя девушка по имени Аламат. Свадьба, по некоторым данным, прошла в канун Нового года.

Руслан Байсаров входит в число самых богатых россиян. Его состояние оценивается в 500 миллионов долларов. О личной жизни 51-летнего бизнесмена до недавнего времени было известно крайне мало.

allis_dressallis_dress
Чудесная пара!
1483 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На днях появилась информация, что бывший возлюбленный Кристины Орбакайте женился на 18-летней чеченской девушкой по имени Аламат. Свадьба прошла в конце декабря 2019 года. Подробностей самого торжества нет, но кое-что удалось узнать о юной избраннице миллионера.

Жена Байсарова в кратчайшие сроки выбрала для себя свадебное платье в одном из лучших салонов Грозного. "До последнего мы не знали ни имени, ни фамилии жениха. Только сейчас, когда эта информация широко разошлась, стало известно, о ком идет речь", - сообщила менеджер свадебного салона.

allis_dressallis_dress
История Аламат... Она посетила наш салон буквально за два дня до свадьбы. Каков же был наш шок, когда на подготовку был всего-то день...
1579 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По словам женщины, она с детства знает Аламат. "Прекрасная девушка, очень образованная, из хорошей семьи, публичности ей не нужно, застенчивая больно. Она не модель", - цитирует ее сайт mk.ru.

Аламат выбрала платье, которое давно хотела. Дизайнер подогнал его по ее размерам. "У нее было одно платье. Мне кажется, оно идеально ей подходит - такое же уточненное, как и она. Накидка к нему была макраме. На ножки Аламат выбрала белые изящные туфли-лодочки. Она их обожает", - поделилась менеджер.

allis_dressallis_dress
Золотая девочка! Аламатик! Кажется, весь Инстаграмм говорит об их свадьбе...
2344 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В салон пригласили фотографа для первой фотосессии невесты. "Наш визажист поработал с Аламат. Голову невесты украшал объемный ободок ручной работы. Пожалуй, Аламат оказалась одной из самых красивых невест, которых мы готовили к свадьбе", - заключила женщина.

allis_dressallis_dress
Объемный ободок ручной работы дополняет легкая фата, украшенная бисером. Все это было подготовлено за один день
1150 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Стоит отметить, что громкую новость о свадьбе Руслана Байсарова прокомментировала и главная сваха России. Роза Сябитова пожелала бывшему зятю Примадонны крепкого здоровья и терпения, подметив, что мусульманские женщины обладают ярким темпераментом, сообщает Тeleprogramma.pro.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Антифашисты уйдут в подполье»: Захарова оценила отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения
США внесли в санкционный список молдавского олигарха Плахотнюка
В Подмосковье загорелся междугородний автобус
Елизавета II благословила принца Гарри и его жену Меган на «новую жизнь»
Экс-президент Абхазии заявил, что самостоятельно принял решение уйти в отставку
В сети раскритиковали решение Безоса «пожертвовать 4,6 минуты денег» для борьбы с пожарами в Австралии
Лавров: Несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ
Москва и Минск примут решение по тарифам на транзит нефти в январе
Варшава отказалась отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Россиян ждут «температурные качели»
В российских школах начнут учить распознавать чужие эмоции
Эксперт объяснил, почему в России не будут блокировать аккаунты за «запрещенку»
Запашный сравнил характер русского медведя и тигра
Саррадж не будет встречаться в Москве с Хафтаром
Эрдоган заявил, что «решительно» настроен принять в участие в саммите по Ливии в Берлине