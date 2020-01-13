"Самая красивая невеста": появились подробности о 18-летней жене бывшего зятя Пугачевой

Миллионер Руслан Байсаров женился. Избранницей бывшего зятя Аллы Пугачевой стала 18-летяя девушка по имени Аламат. Свадьба, по некоторым данным, прошла в канун Нового года.

Руслан Байсаров входит в число самых богатых россиян. Его состояние оценивается в 500 миллионов долларов. О личной жизни 51-летнего бизнесмена до недавнего времени было известно крайне мало.

На днях появилась информация, что бывший возлюбленный Кристины Орбакайте женился на 18-летней чеченской девушкой по имени Аламат. Свадьба прошла в конце декабря 2019 года. Подробностей самого торжества нет, но кое-что удалось узнать о юной избраннице миллионера.

Жена Байсарова в кратчайшие сроки выбрала для себя свадебное платье в одном из лучших салонов Грозного. "До последнего мы не знали ни имени, ни фамилии жениха. Только сейчас, когда эта информация широко разошлась, стало известно, о ком идет речь", - сообщила менеджер свадебного салона.

allis_dress История Аламат... Она посетила наш салон буквально за два дня до свадьбы. Каков же был наш шок, когда на подготовку был всего-то день...

По словам женщины, она с детства знает Аламат. "Прекрасная девушка, очень образованная, из хорошей семьи, публичности ей не нужно, застенчивая больно. Она не модель", - цитирует ее сайт mk.ru.

Аламат выбрала платье, которое давно хотела. Дизайнер подогнал его по ее размерам. "У нее было одно платье. Мне кажется, оно идеально ей подходит - такое же уточненное, как и она. Накидка к нему была макраме. На ножки Аламат выбрала белые изящные туфли-лодочки. Она их обожает", - поделилась менеджер.

allis_dress Золотая девочка! Аламатик! Кажется, весь Инстаграмм говорит об их свадьбе...

В салон пригласили фотографа для первой фотосессии невесты. "Наш визажист поработал с Аламат. Голову невесты украшал объемный ободок ручной работы. Пожалуй, Аламат оказалась одной из самых красивых невест, которых мы готовили к свадьбе", - заключила женщина.

allis_dress Объемный ободок ручной работы дополняет легкая фата, украшенная бисером. Все это было подготовлено за один день

Стоит отметить, что громкую новость о свадьбе Руслана Байсарова прокомментировала и главная сваха России. Роза Сябитова пожелала бывшему зятю Примадонны крепкого здоровья и терпения, подметив, что мусульманские женщины обладают ярким темпераментом, сообщает Тeleprogramma.pro.