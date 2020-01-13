«И здесь судей купили!»: Как футболисты против девушек на Красной площади в хоккей играли

Красная площадь видела многие хоккейные матчи, и самых разных снайперов, но такой игры еще не было. Против мужской команды звезд шоу-бизнеса вышла сборная Женской хоккейной лиги. И битва у стен Кремля, получившая название «Бесценный матч» и давшая старт Неделе звезд КХЛ, получилась жаркой. Хотя закончилась вничью 3:3.

Установка у сборной звезд шоу бизнеса была жесткой и информативной.

- Сегодня праздник Старый Новый год, а не 8-е марта! - давал наставление команде ее главный тренер комментатор Дмитрий Федоров. – Так что давайте проявим уважение к девушкам и обыграем их.

Установка у сборной звезд шоу бизнеса была жесткой и информативной.Фото: Константин ИВАНОВ

Рядом кивали звезды: призеры Олимпиад Алексей Яшин и Андрей Николишин, чемпионы России Александр Гуськов и Алексей Бадюков. Шоу-бизнес в этой команде представляли экс-футболисты Дмитрий Сычев, Александр Мостовой, Роман Широков и внезапно примкнувший к ним рок-музыкант Сергей Кристовский.

- Вратарь Пругова у них сейчас лучшая в женской лиге! – продолжал Федоров. И в его оценке, кажется, была не только хоккейная составляющая. Если вы не поленитесь и найдете фото Анны Пруговой в интернете, вы точно заинтересуетесь женским хоккеем. А если отыщите ее инстаграм, то превратитесь в ярого фаната голкипера да и всей сборной России.

- Но считается, что у нее есть одно слабое место – не любит броски между щитков, - продолжал установку Федоров.

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- Так что, ей надо между ног бросать? – поднял руку Дмитрий Сычев. И смущенно замолчал под дружный ржач всей команды.

Через четверть часа ему было не до смеха. Сычев раз пять выходил один на один против Пруговой, и каждый раз Анна выходила победителем из этих дуэлей.

- Сыч, ну сколько можно?! – на полном серьезе орал на него Мостовой с лавочки запасных. – Ну забивать то надо!

И казалось, что мы всей Красной площадью перенеслись в российский футбол начала 2000-х.

- А что я?! – чуть не плача отбивался легенда «Локомотива». – Мне сказали между ног, я между ног!

Если бы не помощь профи, звездам шоу-бизнеса пришлось бы совсем тяжкоФото: Константин ИВАНОВ

Короче, если бы не помощь профи, звездам шоу-бизнеса пришлось бы совсем тяжко. После первого периода они проигрывали – 1:2, и довольно долго пытались всерьез отыграться.

- И здесь судей купили! – разводил руками Александр Мостовой, получая штраф за очередную задержку соперника.

И только шайбы Яшина (между прочим легенды НХЛ) исправили ситуацию. В итоге все закончилось вничью – 3:3.

- Я-то и в футбол с девушками никогда не играл, а то, что сегодня увидел в исполнении хоккеисток просто поразило! – не мог отдышаться Мостовой после матча. - Они очень сильные: все бегут, всё делают на скорости, отменная техника. Против них было невероятно тяжело. Я просто удивлён! Но у нас в команде просто были не все в форме, а тут еще и каток 90 метров! Я на Красной площади уже четвертый раз играю, а площадка становится все больше и больше! Скоро как футбольное поле будет.

- Я в детстве приезжала с родителями в Москву, и смотрела, как играют звёзды хоккея, а сейчас я сама на их месте, - на другой стороне катка делилась впечатлениями Пругова. – И ее скажу, что мужчины нам поддавались, особенно когда мы повели в счёте, чувствовали, что задели их самолюбие

Это хорошо еще не футбол играли. Там у мужчин нет легенд масштаба Яшина и Николишина, чтобы спасать матчи.