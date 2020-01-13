Вашингтон - Каролина 14 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ
Команда Александра Овечкина дома играет против крепкой "Каролины Харрикейнз". Соперники "Вашингтона" идут шестыми в Восточной конференции, тогда как "Кэпиталз" - вторые. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020.
Статистика личных встреч Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020
123 раза команды играли между собой. 34 победы у "Каролины". 60 раз побеждал в основное время "Вашингтон". 7 раз матчи завершались вничью. 6 побед в овертайме у гостей этой игры, 8 - у хозяев. 3 раза побеждали по буллитам "ураганы", а в 5 играх так побеждали "Кэпиталз".
Прогнозы букмекеров на матч Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020
Больше шансов на успех дают "Вашингтон Кэпиталз".
Прогноз на матч Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020
Фаворит поединка - команда Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз".
Время начала матча Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020
Матч Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020 года стартует в 03:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020
Прямую видеотрансляцию матча Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз можно посмотреть 14 января и он начнется в 03:00 по московскому времени на "Яндекс.Эфир".
Трансляция матча Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020
Трансляция матча Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020 года состоится в прямом эфире на "Яндекс.Эфир" с 03:00 по московскому времени.
Вашингтон - Каролина 14 января 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU