2020-01-13T22:23:24+03:00
Спорт

Вашингтон - Каролина 14 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ

Хоккей, матч Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч регулярного чемпионата НХЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Вашингтон" Овечкина принимает дома "Каролину"."Вашингтон" Овечкина принимает дома "Каролину".Фото: REUTERS
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Команда Александра Овечкина дома играет против крепкой "Каролины Харрикейнз". Соперники "Вашингтона" идут шестыми в Восточной конференции, тогда как "Кэпиталз" - вторые. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020.

Статистика личных встреч Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020

123 раза команды играли между собой. 34 победы у "Каролины". 60 раз побеждал в основное время "Вашингтон". 7 раз матчи завершались вничью. 6 побед в овертайме у гостей этой игры, 8 - у хозяев. 3 раза побеждали по буллитам "ураганы", а в 5 играх так побеждали "Кэпиталз".

Прогнозы букмекеров на матч Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020

Больше шансов на успех дают "Вашингтон Кэпиталз".

Прогноз на матч Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020

Фаворит поединка - команда Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз".

Время начала матча Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020

Матч Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020 года стартует в 03:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020

Прямую видеотрансляцию матча Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз можно посмотреть 14 января и он начнется в 03:00 по московскому времени на "Яндекс.Эфир".

Трансляция матча Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020

Трансляция матча Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020 года состоится в прямом эфире на "Яндекс.Эфир" с 03:00 по московскому времени.

Вашингтон - Каролина 14 января 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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