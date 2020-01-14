Смолов долго этого ждал: бывший возлюбленный Лопыревой женится на юной внучке Ельцина

Бывший возлюбленный Виктории Лопыревой решил распрощаться с холостятским статусом. Футболист Федор Смолов женится. Избранницей 29-летнего спортсмена стала 17-летняя внучка Бориса Ельцина.

Футболист Федор Смолов - завидный жених. В копилке перспективного футболиста не только лучшие голы, но и романы с первыми красавицами России. В свое время спортсмен встречался с моделью Викторией Лопыревой, фотомоделью Мирандой Шелия и с "Мисс Россия 2015" Софией Никитчук. А недавно поклонники порадовались за Смолова, узнав о его романе с Марией Юмашевой. Девушка является младшей внучкой первого президента России Бориса Ельцина.

Отношения молодых людей начались достаточно давно. Оказывается, спортсмен терпеливо ждал, когда девушка повзрослеет, пишут 7 Дней.

yeltsinboris Борис Ельцин-младший с мамой Татьяной Юмашевой и сестрой Машей

А в первых числах 2020 года публично признался Маше в своих чувствах. Произошло это после того, как футболист сделал девушке предложение. Свадебную церемонию решено провести на острове Сент-Барт. В этом райском уголке сейчас отдыхают будущие муж и жена. Влюбленные делятся фотографиями с Кариб.

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В окружении пары сообщили, что юный возраст невесты Федора нисколько не смущает. Свадьбу они планируют сыграть, когда красавице исполнится 18 лет. Говорят, родственники Марии нашли общий язык со Смоловым.

Отметим, Мария Юмашева родилась в 2002 году в Лондоне в семье младшей дочери Бориса Ельцина - Татьяны Юмашевой и Валентина Юмашева. Родной брат Маши - Борис Ельцин-младший, а сводная сестра по отцу - Полина Дерипаска. Мария всю жизнь живет за границей. В совершенстве говорит на английском и французском. Училась в частной школе, занималась балетом и музыкой. Помимо прочего увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой. Брала уроки вокала и живописи. А еще она выросла настоящей красавицей.

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Что касается Федора Смолова, то к своим 29 годам он много достиг. Его карьера идет в гору, он живет в шикарной квартире в Москве, одевается в дорогих магазинах. При этом футболист - очень щедрый. Во время шоу Comment Out перевел 400 тысяч рублей на счет сельского Дома культуры в Алтайском крае, где на эти деньги сделают ремонт.