Еще одна рота знаменитой терракотовой армии покинула «загробный мир», в котором провела более 2000 лет

«Новые» воины знаменитой терракотовой армии императора Цинь Шихуанди были обнаружены в ходе третьего этапа раскопок в провинции Шэньси рядом с древней китайской столицей Сианем на территории, окружающей гробницу императора. Тем самым они пополнили число уже откопанных глиняных фигур, которое превысило 2000. Всего же, как полагают археологи, армия, сопроводившая Шихуанди в «загробный мир» может насчитывать 8100 воинов. Вес каждого — около 135 килограммов.

Ни один воин не похож на другого.

Информацию о находках распространило агентство Синьхуа (Xinhua) со ссылкой на Шэнь Маошэна — руководителя археологических исследований. Он сообщил, что раскопки вели на площади примерно 400 квадратных метров в «яме No.1» - в самом большом из четырех обнаруженных склепов. Его глубина более 5 метров, длина 230 метров и ширина 62 метра. Предположительно, в этой «яме»нем могут находиться еще несколько тысяч воинов.

Шэнь Маошэн уточнил, что в ходе третьего этапа раскопок на наш свет были возвращены бойцы двух видов — пехотинцы с копьями и пехотинцы с луками. Помимо них археологи выкопали 12 глиняных коней, остатки двух колесниц, расписные щиты, доспехи, бронзовые мечи и арбалеты.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Мертвый император и его застывшее войско

Склепы с воинами терракотовой армии окружают гробницу императора Цинь Шихуанди. Расположены в полутора километрах от нее.

Первых глиняных воинов обнаружили в 1974 году местные крестьяне, бурившие артезианскую скважину. Археологические раскопки длились с 1978 по 1984 год. Потом - с 1985 по 1986 год. В конце 2019 года завершился третий этап, который начался 10 лет назад. За все это время археологи достали из-под земли более 2000 глиняных фигур, различное оружие, утварь.

Терракотовые статуи, построенные в боевой порядок, были захоронены вместе с Цинь Шихуанди - первым императором династии Цинь, который прославился тем, что объединил Китай и соединил все звенья Великой китайской стены.

Воинов для своей будущей гробницы император начал собирать уже через год, после того, как в 246 году до нашей эры взошел на престол в возрасте 13 лет. Царствовал до 210 года до нашей эры, умер в 48 лет.

Гробницу возводили примерно 700 тысяч рабочих. На это ушло 38 лет. Глиняных воинов ваяли весьма искусные скульпторы в разных районах Китая. Фигуры обжигали, покрывали глазурью, красили. Черты лиц воинов не повторяются — археологи до сих пор не нашли двух одинаковых.

Император верил в загробный мир и полагал, что без армии там ему никак не обойтись.

На месте расположения терракотовой армии устроен музей.

Древний китайский историк Сыма Цянь утверждал, что вместе с императором на тот свет отправились 48 его наложниц и примерно 70 тысяч рабочих со своими семьями — уже отнюдь не в виде глиняных фигур. Их закопали живыми.

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В Китае откопали настоящие колесницы, закопанные 3 тысячи лет назад

В 2011 году в провинции Хэнань Центрального Китая были обнаружены деревянные колесницы со скелетами лошадей при них. А еще множество предметов быта и медное оружие. Всё это находилось в древней могиле — совершенно нетронутой к восторгу археологов, которые поставили находку на второе место после терракотовой армии.

Ученые определили, что захоронение относится к династии Западная Чжоу. И датировали его 770 годом до нашей эры.

Предположительно, столь основательно в загробный мир снарядили некого крупного сановника. Но отнюдь не правителя - тех экипировали гораздо богаче.

Китайцы любили закапывать полезные вещи.

Во вскрытой части захоронения находятся пять колесниц и останки 12 лошадей. Лошади - запряжены: где парами, где тройками. Археологи уверяют, что животных зарыли отнюдь не живьем. Прежде забили. То есть поступили более гуманно, чем с наложницами и рабочими императора Цинь Шихуанди.