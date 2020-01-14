2020-01-14T19:46:35+03:00
Общество

Россия откажется от одноразового пластика, когда бумажная упаковка будет стоить столько же

Условие, при котором россияне прекратят использовать пластиковую тару и упаковку назвал председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Отказ от пластика должен происходить постепенноОтказ от пластика должен происходить постепенноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на пресс-конференции в формате видеомоста Москва-Симферополь назвал условие, при котором россияне станут отказываться от одноразовой пластиковой посуди и упаковки.

– Отказ от одноразовой посуды неизбежен, у нас нет других вариантов. Мы не можем идти по особому пути, потому что его не существует. Я считаю, что делать это необходимо чем быстрее, тем лучше, – цитирует Бурматова РИА Новости.

По словам депутата, отказ от пластика должен происходить постепенно и он непременно должен сопровождаться параллельным снижением цены на бумажную тару и упаковку для продуктов. Нужно как можно скорее создать экологичную альтернативу пластику, которая при этом стоила бы не дороже. На сегодняшний день подходящее производство в России уже существует — это завод в Татарстане, который производит бумажные пакеты из вторсырья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Макдоналдс» запускает в России проект по разделению и переработке отходов
Компания планирует привлечь 600 миллионов россиян, которые ежегодно посещают предприятия сети, к разделению отходов, которые направит на переработку. Пилотные проекты стартуют в Москве и Туле в декабре 2019 года
Новости 24
Украина потребовала от Ирана официальных извинений за сбитый "Боинг"
Украинский антикоррупционный суд обязал открыть дело против администрации Обамы и Порошенко
Меркель пригласила Хафтара и Сарраджа на конференцию по Ливии в Берлине
Кудрин считает госсубсидии более эффективным инструментом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ
РЖД предлагают удвоить в два раза штрафы для пьющих и курящих в поездах
В Германии рассказали о "секрете успеха" России во внешней политике
В работе "ВКонтакте" зафиксировали крупный сбой
"Америка использует климатическое оружие": В Госдуме обвинили США в аномально теплой зиме в России
Белоруссия предложила купить нефть у Украины, Азербайджана, Казахстана и Польши
Инстаграм-модель упала со скалы при попытке сделать селфи на фоне рассвета
В мордовской колонии произошла потасовка с участием бывшего полковника Захарченко
Журналиста Голунова признали потерпевшим
Главы МИД Германии, Франции и Великобритании поблагодарили Россию за сдерживание Ирана в рамках «ядерного договора»
В госучреждениях Индии введут перерывы на йогу
В Росавиации прокомментировали ситуацию с полетами над Ираном
В Госдуме оценили идею Литвы отмечать дату взятия Москвы
В Минтрансе обсудят вопрос перевозки животных в салоне самолетов с авиаперевозчиками
Суд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях