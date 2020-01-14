Россия откажется от одноразового пластика, когда бумажная упаковка будет стоить столько же

Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на пресс-конференции в формате видеомоста Москва-Симферополь назвал условие, при котором россияне станут отказываться от одноразовой пластиковой посуди и упаковки.

– Отказ от одноразовой посуды неизбежен, у нас нет других вариантов. Мы не можем идти по особому пути, потому что его не существует. Я считаю, что делать это необходимо чем быстрее, тем лучше, – цитирует Бурматова РИА Новости.

По словам депутата, отказ от пластика должен происходить постепенно и он непременно должен сопровождаться параллельным снижением цены на бумажную тару и упаковку для продуктов. Нужно как можно скорее создать экологичную альтернативу пластику, которая при этом стоила бы не дороже. На сегодняшний день подходящее производство в России уже существует — это завод в Татарстане, который производит бумажные пакеты из вторсырья.