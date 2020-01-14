По бросовой цене: Москвич продает свой детский рисунок за 140 миллионов рублей

Житель столицы решил продать свой детский рисунок. Казалось бы, что примечательного в этой ситуации? На сайтах объявлений продаются тысячи вещей, которые стали не нужны владельцам.

Но все таки, к этому лоту стоит присмотреться внимательнее, хотя бы из-за цены. Стоит рисунок 140 миллионов рублей. Он был написан в 1984 году автором и, как уверяет творец, «ничего искреннее и пронзительнее в мировой живописи сделано не было».

Продать детское творчество пользователь под именем Владимир пытается на портале Avito.

Живописец мечтает продать свою картину и уехать из России

- Я вложил в нее всю свою душу и весь свой детский восторг. Несомненно, она стоит дороже, - описывает товар продавец.

В беседе с «Ридусом» художник отметил, что «Красноармейца на лошади» он создал в возрасте шести лет. Та цена, которая озвучена на сайте – это минимальный порог, на самом деле работа стоит гораздо дороже, уверен продавец.

Но продавать товар по сходной цене его вынуждают обстоятельства – он планирует уехать из России - так что торг не уместен.

- Про гармонию и любовь я писал совершенно серьезно, у этого рисунка очень сильная позитивная энергетика, - отметил живописец.

В планах художника продать еще несколько своих детских рисунков. «Красноармеец на лошади» - это «пробный шар. Если продажа состоится, попытаюсь реализовать и другие работы».