2020-01-14T13:54:13+03:00
Спорт

Лионеля Месси будет тренировать его фанат и любитель шахмат

«Барселону» возглавил Кике Сетьен. Он встречался за доской с Карякиным и Каспаровым, и собирает коллекцию футболок великих игроков
Андрей ВДОВИН@av_esq
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61-летнего специалиста не так хорошо знают в России. И, кажется, зря61-летнего специалиста не так хорошо знают в России. И, кажется, зряФото: EAST NEWS
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Один из самых популярных и богатых футбольных клубов мира поменял главного тренера. На смену Эрнесто Вальверде в «Барселону» пришел Кике Сетьен. 61-летнего специалиста не так хорошо знают в России. И, кажется, зря – в его биографии полно неординарных фактов. Так что в «Барсе» будет весело.

Кике Сетьен помешан на шахматах. Он не просто любитель, он - почти профессионал, и у него есть даже рейтинг Эло масштаба кандидата в мастера спорта. Тренер сражался за доской с Карякиным, Каспаровым и Крамником и постоянно сравнивает футбол с шахматами: Модрич у него – ферзь, Роналду – ладья, Бэйл – слон.

Кике Сетьен собирает майки футбольных звезд. Ламинирует их и вешает себе на стену. В его коллекции есть футболки Бускетса, Модрича и Месси. Само собой все с автографами и даже пожеланиями.

Кике Сетьен – фанат Лионеля Месси. Как то он подошел к аргентинцу и сказал ему: «Надеюсь ты будешь играть до 60 лет». Ему наверняка это припомнят, когда снова зайдет речь про условия продления контракта Лео с «Барселоной».

Кике Сетьен – рекордсмен по контролю мяча. Как-то раз его «Бетис» в матче против «Леганеса» владел мячом 82,5% процент игрового времени. Вы представляете себе?! Одна команда 80 минут из 90 катает мяч! Это точно должно понравится «Барселоне».

Кики Сетьен был не первым номером в шорт-листе «Барсы». Перед ним каталонцы разговаривали со своей легендой Хави, и с главным тренером сборной Голландии Роналдом Куманом. Оба отказались.

Кики Сетьен заключил контракт до середины 2022 года. То есть он – не временщик. Это конечно риск, доверить такой грандиозный клуб ноунейму. И наверняка «Барселона» еще посмотрит как завершится сезон. А пока в Ла Лиге «Барса» делит лидерство с «Реалом» (по 40 очков), а на хвосте за ними «Атлетико» и «Севилья» (по 35 очков). В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцам играть с «Наполи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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