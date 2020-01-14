2020-01-14T13:58:35+03:00
Спорт

Мария Шарапова не смогла доиграть матч из-за дыма от пожаров в Австралии

Теннисисты задыхаются от лесных пожаров
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Любопытно, что на днях Мария Шарапова одной из первых пожертвовала 25 тысяч долларов в австралийский фонд восстановления природыЛюбопытно, что на днях Мария Шарапова одной из первых пожертвовала 25 тысяч долларов в австралийский фонд восстановления природыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Дым от лесных пожаров добрался до Мельбурна, где скоро стартует Australian Open. Мария Шарапова во вторник не смогла доиграть выставочный матч с немкой Лаурой Зигемунд из-за дыма и сильной жары. Как сообщает официальный Твиттер турнира в Куйонге (пригород Мельбурна), игра была остановлена по согласию обеих сторон во втором сете при счете 5:5. К этому моменту теннисистки провели на корте уже более двух часов.

«Какая невероятная игра между Шараповой и Зигемунд. Поговорив с обеими теннисистками, было принято решение завершить матч досрочно. Какое потрясающее усилие проявили обе теннисистки», — говорится в сообщении.

Любопытно, что на днях Мария Шарапова одной из первых пожертвовала 25 тысяч долларов в австралийский фонд восстановления природы. Вскоре свой взнос на спасение диких животных в размере 500 тысяч долларов сделали участники ATP Cup, который проходил в трех городах Австралии - Брисбене, Перте и Сиднее, где ситуация с пожарами выглядела угрожающе. При этом победитель турнира серб Новак Джокович еще неделю назад говорил, что сроки Australian Open надо перенести, ведь теннис просто игра, ради которой нет смысла рисковать здоровьем спортсменов.

Но организаторы турнира его не послушались, и вот результат: во вторник на кортах Мельбурна стало плохо словенской теннисистке Далиле Якупович, которая снялась с матча первого раунда квалификации Australian Open из-за приступов кашля.

- Мне казалось, что я теряю сознание, и поэтому я опустилась на колени, так как уже не могла идти. А ведь у меня никогда не было астмы, — сказала после матча Якупович и посетовала, что если бы не вышла на корт, то получила бы штраф.

Устроители турнира теперь срочно ищут вариант «В» и обещают перевести матчи в закрытые арены и залы Мельбурна, где есть кондиционеры. Но провернуть такую махину, как турнир Большого шлема, в котором надо сыграть несколько сотен матчей, это представляется малореальным.

Словом, проведение первого этом в году турнира Большого шлема оказалось под большим вопросом.

Последствия лесных пожаров в Австралии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четвертый месяц в аду, миллиард погибших животных: как горит Австралия

Огнем охвачены семь из восьми штатов страны, экосистеме нанесен огромный урон. Жители, волонтеры и спасатели как могут, пытаются помочь животным - но сил на всех не хватает (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вашингтон - Каролина 14 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ
Хоккей, матч Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч регулярного чемпионата НХЛ
Рейнджерс - Айлендерс 14 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ
Хоккей, матч Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 14 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч регулярного чемпионата НХЛ
Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча финала Суперкубка Испании по футболу
Футбол, матч Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч финала Суперкубка Испании по футболу
Новости 24
Половину россиян устраивают длинные январские праздники
Эрдоган: Хафтар хотел подписать мирный договор, но передумал и сбежал из Москвы
Украине придется «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Эксперт объяснил почему Хафтар не стал подписывать документы в Москве
Количество «недостроек» сократилось более чем на сотню
Джонсон предложил заключить новую ядерную сделку с Ираном на условиях Трампа
Популярная мейкап-блогер призналась, что раньше была мужчиной
В Минобороны опубликовали видео боевых учений ракетчиков в Центральном военном округе
Московская панда Диндин победила в международной панда-премии
«Там про страну вообще не слова»: Жириновский предложил сократить и изменить гимн России
Лавров: НАТО "разбомбила" государственность Ливии
В трети регионов России запрещена продажа никотиновых смесей подросткам
Киев озвучил выплаченную "Газпромом" компенсацию с точностью до цента
Правительство потратит 120 миллионов рублей на переобучение федеральных чиновников