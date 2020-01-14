Мария Шарапова не смогла доиграть матч из-за дыма от пожаров в Австралии

Дым от лесных пожаров добрался до Мельбурна, где скоро стартует Australian Open. Мария Шарапова во вторник не смогла доиграть выставочный матч с немкой Лаурой Зигемунд из-за дыма и сильной жары. Как сообщает официальный Твиттер турнира в Куйонге (пригород Мельбурна), игра была остановлена по согласию обеих сторон во втором сете при счете 5:5. К этому моменту теннисистки провели на корте уже более двух часов.

«Какая невероятная игра между Шараповой и Зигемунд. Поговорив с обеими теннисистками, было принято решение завершить матч досрочно. Какое потрясающее усилие проявили обе теннисистки», — говорится в сообщении.

Любопытно, что на днях Мария Шарапова одной из первых пожертвовала 25 тысяч долларов в австралийский фонд восстановления природы. Вскоре свой взнос на спасение диких животных в размере 500 тысяч долларов сделали участники ATP Cup, который проходил в трех городах Австралии - Брисбене, Перте и Сиднее, где ситуация с пожарами выглядела угрожающе. При этом победитель турнира серб Новак Джокович еще неделю назад говорил, что сроки Australian Open надо перенести, ведь теннис просто игра, ради которой нет смысла рисковать здоровьем спортсменов.

Но организаторы турнира его не послушались, и вот результат: во вторник на кортах Мельбурна стало плохо словенской теннисистке Далиле Якупович, которая снялась с матча первого раунда квалификации Australian Open из-за приступов кашля.

- Мне казалось, что я теряю сознание, и поэтому я опустилась на колени, так как уже не могла идти. А ведь у меня никогда не было астмы, — сказала после матча Якупович и посетовала, что если бы не вышла на корт, то получила бы штраф.

Устроители турнира теперь срочно ищут вариант «В» и обещают перевести матчи в закрытые арены и залы Мельбурна, где есть кондиционеры. Но провернуть такую махину, как турнир Большого шлема, в котором надо сыграть несколько сотен матчей, это представляется малореальным.

Словом, проведение первого этом в году турнира Большого шлема оказалось под большим вопросом.

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