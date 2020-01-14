В Москве получают в 1,5 раза больше, чем в среднем по стране

СТРОЙКА, ФИТНЕС, АВТОМАГАЗИН

Средняя зарплата по стране составила почти 37 900 рублей — это на 6% больше, чем в прошлом году. К таким выводам пришли эксперты аналитического центра «Авито Работа», результаты исследований поступили в распоряжение КП. Уточним, что эти расчеты сделаны на основании обращений на сайт Авито.Ру, то есть среди представителей массовых профессий. Так что, если например, говорить о зарплате в банковской сфере, то учитываются зарплаты операционистов и менеджеров, а не членов совета директоров.

Самыми высокооплачиваемыми в стране стали строители — там получали в среднем 49800 руб. в месяц. На втором месте — сотрудники фитнес-залов и салонов красоты, там в среднем выходило чуть более 47,7 тыс. руб. Замкнул тройку лидеров автомобильный бизнес — 46,2 тыс. руб. в месяц.

А меньше всего среди массовых профессий получают работники образования и науки, администраторы и бухгалтеры.

КУДА ЕХАТЬ ЗА ДЕНЬГАМИ

Если говорить о географии хороших заработков, то по-прежнему самые высокие зарплаты в Москве и Санкт-Петербурге. Причем у жителей столицы получка выросла за год более чем на 12% и в 1,5 раза превышает среднероссийскую.

Самые же низкие зарплаты по итогам года были зафиксированы в Поволжье. Например, работодатели Волгограда предлагают в основном 30 тыс. руб., в Тольятти и Ульяновске чуть больше. Однако по динамике роста крупнейшие центры не сильно отстают от столицы, отметил управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель,

Самые востребованные профессии

В 2019 году самыми востребованными среди российских работодателей были профессии в пяти сферах: продажи; производство, сырье, сельское хозяйство; строительство; транспорт, логистика и автомобильный бизнес. На вакансии в этих группах пришлось 68,2% всех объявлений. При этом наибольший рост активности работодателей зафиксирован в категории «производство, сырьё, с/х», в то время как доля группы «продажи», наоборот, снизилась больше всего.

Соискатели же больше всего интересовались вакансиями в следующих группах: продажи; транспорт, логистика; строительство; производство, сырьё, сельское хозяйство; без опыта, студенты. На эти группы пришлось 69,6% всех запросов. Причем и у соискателей спрос на вакансии в категории «производство, сырье, сельское хозяйство» вырос, а в категории «продажи» - упал.