«Роснефть» и Минприроды договорились о сотрудничестве в Арктике

«Роснефть» будет реализовывать корпоративную 4-летнюю программу по изучению, сохранению и мониторингу популяций белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки, занесенной в Красную книгу РФ. Минприроды окажет компании научно-методическую и информационно-аналитическую поддержку.

Ожидается, что в течение 4 лет будут получены новейшие данные о количественном и качественном составе популяций ключевых видов Арктической зоны РФ, путях их миграции. Также в лабораториях будут исследованы полученные в ходе полевых работ биологические образцы. По результатам исследований должны быть сформированы практические решения для охраны и мониторинга ключевых видов при планировании компанией деятельности в Арктике.

Ровно год назад «Роснефть» одной из первых поддержала инициативу министерства «Бизнес и биоразнообразие» в рамках нацпроекта «Экология». Компания вошла в состав рабочей группы министерства, которая занимается совершенствованием законодательства в части сохранения биоразнообразия при осуществлении хозяйственной деятельности, экологическим просвещением, оказанием экспертной поддержки бизнесу. Как прокомментировал сотрудничество министр Дмитрий Кобылкин, «компании могут продемонстрировать, что наращивание производства не сопровождается неизбежным ухудшением состояния биоразнообразия, а в некоторых случаях, наоборот, их присутствие позволяет достичь как социально-экономических выгод, так и пользы для сохранения устойчивости экосистем».

СПРАВКА

С 2014 года «Роснефть» реализует в регионах своего присутствия проекты «Эвенкийский олень», «Гуси Эвенкии», «Сибирский соболь», программы по изучению и сохранению белых медведей, моржей, популяции амурского тигра. В 2018 году Компания инициировала комплексный исследовательский проект направленный на изучение черноморских дельфинов.