Андрей Макаревич - о том, почему назвал «мразями» критиков Горбачева: Он дал им свободу, а они на него тявкают. Надоело!
Минувшей ночью известный музыкант выдал в Фейсбуке реплику, которую, едва дождавшись утра, принялись цитировать и комментировать многие сайты и даже некоторые информагентства.
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«Интересно, что Горбачева поливают в сети дерьмом именно те мрази, которым он дал свободу - в частности заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило».
- ...Слушай, а чего, ночью тебе не спалось, что ли, что ты Михаила Сергеевича бросился защищать? - спросил я напрямую у кумира своей юности. (Впрочем, и сейчас обожаю музыку Андрея Вадимовича - и «старую» и «новую».)
Андрей Макаревич - о том, почему назвал «мразями» критиков Горбачева: «Он дал им свободу, а они на него тявкают. Надоело!»
- Я перед сном просматриваю всякие ленты, мне ж приходят новости. Ну, и так мне надоело это тявканье просто, несправедливое.
- То есть… Допустим, ты говоришь: Горбачев дал свободу, а вы тявкаете.
- Слушай, я сказал все, что сказал. И комментировать это не хочу.
- Просто на один вопрос ответь. Я сам Михаилу Сергеевичу 1 января звонил, поздравил с праздником, сделал большое интервью. А которые тявкают, они же свободу получили, вот и тявкают. Чего их лишать-то?
- Да нет, просто это говорит об очень небольшом их уме и вообще состоянии души.
- А если их много?
- Плохо, что их много? Хотя я не думаю, что их много. Очень плохо, что их много. Значит, страна такая, что их много.
- И чего теперь? Со страной что-то делать или как?
- Ничего не надо делать. Просто я выразил свое отношение к этому. Что ты с этим сделаешь?
- Это наша страна с тобой, Андрей...
- Я в курсе.
- ...про которую ты поешь. Я подумал: вдруг тебе просто не спится, какие-то мысли философские тебя посещают?
- Я вообще поздно ложусь.
- Ты сейчас над чем работаешь? Я вот просматривал в Новый год, ничего такого…
- Мы сейчас отдыхаем немножко. У нас январь - такой месяц отдыха. В конце января соберемся. У нас продолжаются гастроли. Никак наш тур (масштабные гастроли внутри страны и за рубежом посвящены 50-летию «Машины». - А.Г.) не закончится.
- У нас обычно юбилей Леонида Ильича отмечали где-то полгода. А у тебя - полтора года!
- Только Ильич не пел и не играл при этом.
- Ну, почему? Он пел. И еще вопрос. Я знаю, что Макаревич отдыхать не умеет. Ты, значит, кривишь душой. Ты - то новости смотришь, то, наверное, рисуешь.
- Знаешь, новости смотреть - это не отдых. Это тяжелая неприятная работа. Это тяжелая, неприятная работа, к сожалению.
- Короче, я тебе сейчас ссылку брошу.Тебе мое интервью понравится. Оно было сделано 1 января. Там послушаешь голос своего кумира.
- С удовольствием.
- Ты Михаила Сергеевича давно не слушал?
- Ну, почему? Мы перезваниваемся периодически.
- Когда он тебе последний раз звонил?
- Может быть, недели две назад.
- А мне он звонил, увидел мой номер и звонил - 1-го числа сам! И я, и мне пришлось немножко схитрить, я тебе честно скажу, он позвонил, у меня диктофон не был включен, я, к сожалению, немножко соврал, я сделал вид, что не слышу Горбачева, потом включил диктофон. И сам Михаилу Сергеевичу тут же перезвонил! Благодаря этому ты сейчас услышишь его голос. А по какому поводу он тебе звонил?
- Мы же видимся иногда все-таки. У нас хорошие отношения.
- Позвонил, спросил: как дела?
- Конечно. Где я, как дела? Я был где-то в отъезде.
- Я рад был тебя услышать, Андрей. Тебя с прошедшим нашим общим праздником - Днем российской прессы.
- Спасибо, Саш...
ИСТОЧНИК KP.RU