Минувшей ночью известный музыкант выдал в Фейсбуке реплику, которую, едва дождавшись утра, принялись цитировать и комментировать многие сайты и даже некоторые информагентства.

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«Интересно, что Горбачева поливают в сети дерьмом именно те мрази, которым он дал свободу - в частности заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило».

- ...Слушай, а чего, ночью тебе не спалось, что ли, что ты Михаила Сергеевича бросился защищать? - спросил я напрямую у кумира своей юности. (Впрочем, и сейчас обожаю музыку Андрея Вадимовича - и «старую» и «новую».)

Андрей Макаревич - о том, почему назвал «мразями» критиков Горбачева: «Он дал им свободу, а они на него тявкают. Надоело!» 00:00 00:00

- Я перед сном просматриваю всякие ленты, мне ж приходят новости. Ну, и так мне надоело это тявканье просто, несправедливое.

- То есть… Допустим, ты говоришь: Горбачев дал свободу, а вы тявкаете.

- Слушай, я сказал все, что сказал. И комментировать это не хочу.

- Просто на один вопрос ответь. Я сам Михаилу Сергеевичу 1 января звонил, поздравил с праздником, сделал большое интервью. А которые тявкают, они же свободу получили, вот и тявкают. Чего их лишать-то?

- Да нет, просто это говорит об очень небольшом их уме и вообще состоянии души.

- А если их много?

- Плохо, что их много? Хотя я не думаю, что их много. Очень плохо, что их много. Значит, страна такая, что их много.

- И чего теперь? Со страной что-то делать или как?

- Ничего не надо делать. Просто я выразил свое отношение к этому. Что ты с этим сделаешь?

- Это наша страна с тобой, Андрей...

- Я в курсе.

- ...про которую ты поешь. Я подумал: вдруг тебе просто не спится, какие-то мысли философские тебя посещают?

- Я вообще поздно ложусь.

- Ты сейчас над чем работаешь? Я вот просматривал в Новый год, ничего такого…

- Мы сейчас отдыхаем немножко. У нас январь - такой месяц отдыха. В конце января соберемся. У нас продолжаются гастроли. Никак наш тур (масштабные гастроли внутри страны и за рубежом посвящены 50-летию «Машины». - А.Г.) не закончится.

- У нас обычно юбилей Леонида Ильича отмечали где-то полгода. А у тебя - полтора года!

- Только Ильич не пел и не играл при этом.

- Ну, почему? Он пел. И еще вопрос. Я знаю, что Макаревич отдыхать не умеет. Ты, значит, кривишь душой. Ты - то новости смотришь, то, наверное, рисуешь.

- Знаешь, новости смотреть - это не отдых. Это тяжелая неприятная работа. Это тяжелая, неприятная работа, к сожалению.

- Короче, я тебе сейчас ссылку брошу.Тебе мое интервью понравится. Оно было сделано 1 января. Там послушаешь голос своего кумира.

- С удовольствием.

- Ты Михаила Сергеевича давно не слушал?

- Ну, почему? Мы перезваниваемся периодически.

- Когда он тебе последний раз звонил?

- Может быть, недели две назад.

- А мне он звонил, увидел мой номер и звонил - 1-го числа сам! И я, и мне пришлось немножко схитрить, я тебе честно скажу, он позвонил, у меня диктофон не был включен, я, к сожалению, немножко соврал, я сделал вид, что не слышу Горбачева, потом включил диктофон. И сам Михаилу Сергеевичу тут же перезвонил! Благодаря этому ты сейчас услышишь его голос. А по какому поводу он тебе звонил?

- Мы же видимся иногда все-таки. У нас хорошие отношения.

- Позвонил, спросил: как дела?

- Конечно. Где я, как дела? Я был где-то в отъезде.

- Я рад был тебя услышать, Андрей. Тебя с прошедшим нашим общим праздником - Днем российской прессы.

- Спасибо, Саш...