2020-01-14T18:14:19+03:00
Общество

Павел Крашенинников - об инициативе Владимира Жириновского «поправить» гимн России: «Главная песня страны» испытана временем, она - под защитой Закона

Об этом глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Александр ГАМОВ@gamov1
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Павел Крашенинников.Павел Крашенинников.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 14 января, в первый, после новогодних и рождественских каникул, рабочий день Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на пленарном заседании, пожаловался «на слишком длинный гимн России»...

"Вот гимн мы исполняли.., я настаиваю, - заявил политик, - еще раз прошу комитет Крашенинникова (Павел Крашенинников - глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. - А.Г.): давайте поправим гимн. Три куплета есть, а припев сделать четвертым куплетом. Все, четыре куплета, потому что - когда три куплета и три припева - это долгое исполнение гимна, это пожилым людям тяжело, женщинам, детям».

- Отвечу достаточно формально, - прокомментировал инициативу Жириновского Крашенинников для сайта kp.ru. - Я не буду дискутировать по поводу слов и музыки. У нас существует Федеральный Конституционный Закон о наших символах. В частности, - о Государственном гимне. А любой депутат обладает правом законодательной инициативы. Если поступит поправка (по поводу «сокращения гимна». - А.Г.), безусловно, мы ее будем рассматривать и принимать решение.

Я это обращение (речь о предложении Жириновского. - А.Г.) слышал, я был в зале. Но проекта пока нет. Есть просто обращение. Его к делу не пришьешь. Будет проект - будем анализировать с коллегами.

- К этому вопросу, видимо, будут подключены профессионалы, специалисты. Там же музыка Александрова, текст написан Михалковым.

- Я считаю, что это (то есть, обсуждение вопроса) будет сделано только в том случае, если будет соответствующий законопроект.

- Совет Федерации же должен потом, после Думы, если она утвердит проект поправок, - также этот вопрос обсудить. И, если проект утвердят и в Совете Федерации, он ляжет на стол Президента России.

- Если мы предположим, что обсуждение и в самом деле пойдет, конечно, здесь могут быть разные стадии. Но пока это было только предложение.

- Павел Владимирович, а вы лично - как? Как человек, как гражданин с музыкальным слухом?

- Я думаю, что не стоит что-то менять. У нас гимн известный, вся страна его знает. Кроме того, что он был в прежние времена - как гимн СССР, только немножко изменен.

Наш гимн все-таки уже прошел через славные спортивные события, через нашу Олимпиаду. 14-го у нас было первое заседание весенней сессии, и мы начинали его тоже с гимна.

- То есть, пусть в нашем гимне, как и прежде, будет три куплета, три припева.

- Я - за то, чтобы было все, как установлено в Федеральном Конституционном Законе.

Павел Крашенинников, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству - об инициативе Владимира Жириновского оставить в Гимне России только один припев и сделать его четвёртым куплетом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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