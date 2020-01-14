Володин призвал власти Польши извиниться за антисемитизм

ВЛОЖЕНЫ МИЛЛИАРДЫ

Открытие весенней сессии Госдумы во вторник фактически сразу началось с контратаки на польские власти. На днях Сейм Польши, напомним, принял резолюцию, обвиняющую Россию в «манипулировании историей» и возлагающую на СССР ответственность за развязывание Второй мировой войны наравне с Германией.

Для начала Вячеслав Володин процитировал для забывчивых поляков 32-го президента США Франклина Рузвельта.

- В тяжелые дни апреля 1942 года он говорил: «На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили и продолжают уничтожать больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые». Это его оценка роли Советского Союза. И те, кто в Польше, других странах принимают решения, искажающие историю, должны выучить это наизусть, - отметил спикер Госдумы.

А далее зачитал рассекреченную справку Министерства обороны о потерях в личном составе, вооружении, боевой технике и расходе материальных средств советскими Вооруженными Силами в период освобождения Польши. Цифры красноречивые.

- В освобождении Польши принимали участие 3 миллиона 246 тысяч советских солдат и офицеров и около 80 тысяч солдат и офицеров 1-й армии Войска Польского. В ходе боев погибли 477 тысяч 295 солдат и офицеров Красной Армии, более 1 миллиона 636 тысяч – были ранены. Общие затраты Советского Союза за период освобождения Польши в денежном выражении – 26 миллиардов 720 миллионов 959 тысяч рублей. Переводя на сегодняшние деньги, это более 5 триллионов рублей. Особо отмечу, что, несмотря на тяжелое, голодное время, наша страна восстановила польские железные дороги. И на эти цели израсходовала 211 миллионов 335 тысяч рублей. На нынешние деньги – это примерно 40 миллиардов рублей, - обозначил Володин. - Руководителям современной Польши, прежде чем делать заявления, необходимо знать, какой ценой была завоевана свобода для польского народа. Ценою полумиллиона жизней советских солдат и офицеров. А сколько еще умерло от ран?!

Январь 1945 года. Варшава, польский флаг в освобожденном городе. /Фотохроника ТАСС/

ПОРА ИЗВИНИТЬСЯ

Отдельно остановился председатель нижней палаты российского парламента и на еврейском скандале. В конце декабря Владимир Путин назвал посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью» за поддержку решения выслать евреев на смерть в Африку, что привело в итоге к отказу президента Польши Анджея Дуды от визита в Израиль. Там 23 января пройдет Пятый Всемирный форум памяти Холокоста в честь 75-летия освобождения Освенцима с участием лидеров России, США, Франции и других стран.

- Фашистская Германия на территории Польши истребила свыше 3 миллионов евреев. В Польше уничтожили самую большую часть еврейского народа во всей Европе. И это неслучайно, потому что именно в Польше были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно уничтожали евреев, славян, военнопленных разных национальностей.

Во многом этому способствовала предвоенная атмосфера в Польше и позиция руководства, которое подогревало антисемитские настроения в обществе, и создавала почву для последующего геноцида и Холокоста, - подчеркнул Володин. - Мы терпеливы, но все-таки давайте проявим позицию и потребуем от нынешнего руководства Польши извинений за то, что происходило на территории Польши в предвоенные годы и то, что происходит сегодня. Это будет с их стороны честно по отношению и к народу еврейскому, и к славянским народам, и к тому, что происходило на территории этой страны, и к тому, что происходит.

А для тех, у кого особенно короткая память, спикер Госдумы еще раз процитировал Рузвельта: «Под руководством маршала Иосифа Сталина русский народ показал такой пример любви к родине, твердости духа и самопожертвования, какого еще не знал мир».

В заключении польской части речи Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы, а также нашим делегациям в ПАСЕ и других межпарламентских структурах считать вопрос защиты исторической памяти приоритетным.

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