2020-01-14T19:44:20+03:00
Происшествия

"Нам дали коробки и сказали на них спать": российские туристы застряли на Филиппинах из-за извержения вулкана

Людям приходится за свой счет арендовать гостиницы и покупать билеты [фото, видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Вулкан Тааль усыпал серым пеплом окрестности.Вулкан Тааль усыпал серым пеплом окрестности.Фото: REUTERS
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В аэропорту столицы Филиппин Манилы настоящий коллапс. Причина - извержение пепла из вулкана Тааль. Отменены десятки рейсов. В списке пассажиров, застрявших на Филиппинах, в том числе и россияне.

- Вчера, 13 января, мы должны были вылететь из Манилы в Москву с пересадкой Гунчжоу . Но наш рейс просто отменили. Мы уже сутки находимся в аэропорту и это - пытка. Пассажирам приходится стоять в живой очереди, чтобы получить новые билеты. Нам удалось купить билет только на 19 января, - рассказала "КП" архитектор из Москвы Жанна Кира. - Этот билет до Гуанчжоу нам купила наша авиакомпания. Но как лететь из Китая в Москву не понятно. Мы попросили компенсацию за пропавший билет, но эта авиакомпания обещала дать ответ только в течение 30 дней.

Тысячи туристов застряли на Филиппинах из-за извержения вулкана. Фото: REUTERS

Тысячи туристов застряли на Филиппинах из-за извержения вулкана.Фото: REUTERS

Новый билет, стоит более 150 тысяч рублей. И к таким дополнительным расходам пассажирка просто не готова. Надеяться остается только на то, что пропавший пересадочный билет все-таки обменяют на новый бесплатно. А пока Жанне приходится ждать вылет с другими туристами в аэропорту Манилы.

По словам пассажирки, некоторых туристов заселили в гостиницы. Но так повезло далеко не всем.

- Я общалась с четырьмя русскими, которые тоже не могут вылететь. Так вот им не предоставили отель, как и нам, - рассказала Жанна. - Из удобств: коробки, на которых можно спать. Мы выбрали себе тихое место в аэропорту, но потом оказалось, что делать это можно только в одной зоне, куда нас и выгнали. Нам дают воду и еду. Вот и весь сервис.

По словам туристки, сейчас вулкан не извергается и воздушное сообщение с Манилой возобновлено.

Видео дымящегося вулкана Таал на Филиппинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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