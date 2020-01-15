2020-01-15T01:35:40+03:00
Звезды

Стрижки российских звезд: Дибров-фанат и Ургант-андеркат*

Знаменитости меняют прически, пытаясь угнаться за молодежной модой
Инна ФЕДОТОВА
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Стрижка Ивана Урганта называется андеркат. Фото: instagram.com/urgantcom/Стрижка Ивана Урганта называется андеркат. Фото: instagram.com/urgantcom/
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Знаменитые представительницы слабого пола меняют цвет волос и прически регулярно, а вот мужчины-звезды гораздо консервативнее в этих вопросах. Правда, не все. Некоторые консерваторы вдруг решились на перемены. С помощью стилиста Анвара Очилова «Комсомолка» проанализировала новые стрижки самых смелых звезд.

Стрижка Ивана Урганта называется андеркат. И за границей, и у нас в барбершопах ее делают каждому третьему клиенту. У них это молодежный тренд. У нас после каникул многие офисные сотрудники зрелого возраста вышли на работу именно с такой стрижкой. Кстати, андеркат не подходит для удлиненного лица, как у Ивана. Если он хотел сделать верхнюю часть прически более длинной, то лучше было бы стремиться к классике, в которой укороченные бока плавно, а не резко переходят вверх.

* Андеркат (от англ. undercut - «подрезать») - тип стрижки, основная особенность которой заключается в резком переходе от коротко подстриженных волос в нижней части головы к длинным в верхней.

Стрижку, как у Дмитрия Диброва, называют «милитари». Фото: instagram.com/polinadibrova/

Стрижку, как у Дмитрия Диброва, называют «милитари». Фото: instagram.com/polinadibrova/

Стрижку, как у Дмитрия Диброва, мы называем «милитари». Футбольные фанаты такими балуются, что позволительно в молодости. Дмитрий Александрович тоже решил омолодиться, что с точки зрения стиля в 60 лет смотрится не совсем уместно. Но если отказаться от узора, это будет идеально. Для примера - удачный вариант подобной стрижки у Милоша Биковича (звезда популярной комедии «Холоп». - Ред.).

Милош Бикович. Фото: instagram.com/bikovic/

Милош Бикович. Фото: instagram.com/bikovic/

Александр Малинин сделал прическу в стиле Элвиса: классика со вкусом. Это самая популярная стрижка у модных политиков и бизнесменов. Певцу к лицу это стильное преображение.

Александр Малинин сделал прическу в стиле Элвиса. Фото: instagram.com/alexandr_malinin/

Александр Малинин сделал прическу в стиле Элвиса. Фото: instagram.com/alexandr_malinin/

Идеальная мужская стрижка для артиста у Максима Матвеева. Классическое каре с креативными элементами можно уложить под любой стиль. Стрижка позволяет Максиму укладывать волосы и в гладкую, и в объемную прическу, а на пляже он делал эффект мокрых волос. Это «беззаботная стрижка» для тех, кто не хочет утруждаться и тратить много времени на укладку. Максим теперь часто меняется, а выгоревшие в умелых руках стилиста волосы подчеркивают, что перед нами модный артист.

Идеальная мужская стрижка для артиста у Максима Матвеева. Фото: instagram.com/maxim_matveev_/

Идеальная мужская стрижка для артиста у Максима Матвеева. Фото: instagram.com/maxim_matveev_/

Помните, как в 80-е парни на нашей эстраде дружно обесцвечивали волосы? В мир творческой интеллигенции эта мода вернулась.

По парню Ольги Бузовой, блогеру и диджею Давиду Манукяну, можно изучать экстремальные тренды в мужских прическах. Фото: instagram.com/budazova/

По парню Ольги Бузовой, блогеру и диджею Давиду Манукяну, можно изучать экстремальные тренды в мужских прическах. Фото: instagram.com/budazova/

В конце прошлого года успел побыть блондином Александр Гудков, правда, уже вернулся в ряды шатенов. А вот по парню Ольги Бузовой, блогеру и диджею Давиду Манукяну, можно изучать экстремальные тренды в мужских прическах: он активно ищет свой стиль.

Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_mb/

Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_mb/

За месяц Давид успел покрасоваться и с косичками, с дредами. Теперь у него андеркат и обесцвеченные волосы. Эффект выгоревших волос в моде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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