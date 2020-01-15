Посмотрев зимнюю Олимпиаду, наша уборщица поняла, что зря теряет время, и устроилась главным тренером по керлингу
Объявление:
«Пропала ОЧЕНЬ умная собака!
Шарик! Если ты читаешь это объявление, позвони, пожалуйста, домой!!!»
* * *
«Дедушка Мороз! Когда я писал тебе, что хочу стать всемирно известным, я не имел в виду международный розыск!!!»
* * *
Чужого горя не бывает!
Да и вправду: какое это горе, если оно чужое?!
* * *
- Где будешь отдыхать летом?
- В основном на работе, иногда домой буду приходить.
* * *
Жена попросила наглядно объяснить, что значит действия ЦБ правильные, но запоздалые.
- Ну это ты как бы в дерево уже врезалась, но руль потом все-таки повернула!
* * *
- Психологи, между прочим, говорят, что если ребенок чем-то занят, то не надо его отвлекать.
- Сынок, третий день прошу, выходи уже из запоя.
* * *
Пессимист видит только бесконечный туннель.
Оптимист видит свет в конце туннеля.
Реалист видит туннель, свет и поезд, идущий навстречу.
* * *
- Ты прости, не сдержался, вывалил на тебя все неприятности, которые на меня обрушились.
- Ничего-ничего. Мне было очень приятно тебя слушать…
ИСТОЧНИК KP.RU