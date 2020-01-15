Посмотрев зимнюю Олимпиаду, наша уборщица поняла, что зря теряет время, и устроилась главным тренером по керлингу

Объявление:

«Пропала ОЧЕНЬ умная собака!

Шарик! Если ты читаешь это объявление, позвони, пожалуйста, домой!!!»

* * *

«Дедушка Мороз! Когда я писал тебе, что хочу стать всемирно известным, я не имел в виду международный розыск!!!»

* * *

Чужого горя не бывает!

Да и вправду: какое это горе, если оно чужое?!

* * *

- Где будешь отдыхать летом?

- В основном на работе, иногда домой буду приходить.

* * *

Жена попросила наглядно объяснить, что значит действия ЦБ правильные, но запоздалые.

- Ну это ты как бы в дерево уже врезалась, но руль потом все-таки повернула!

* * *

- Психологи, между прочим, говорят, что если ребенок чем-то занят, то не надо его отвлекать.

- Сынок, третий день прошу, выходи уже из запоя.

* * *

Пессимист видит только бесконечный туннель.

Оптимист видит свет в конце туннеля.

Реалист видит туннель, свет и поезд, идущий навстречу.

* * *

- Ты прости, не сдержался, вывалил на тебя все неприятности, которые на меня обрушились.

- Ничего-ничего. Мне было очень приятно тебя слушать…